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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

کریمی: جوجه‌ریزی کرمانشاه به ۱۰۲ درصد سهمیه رسید

کریمی: جوجه‌ریزی کرمانشاه به ۱۰۲ درصد سهمیه رسید

کرمانشاه - رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه از تحقق ۱۰۲ درصدی جوجه‌ریزی استان در ۲۵ روز نخست مرداد و تداوم نظارت برای تأمین مرغ خبر داد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحقق ۱۰۲ درصدی سهمیه جوجه‌ریزی استان در ۲۵ روز نخست مردادماه خبر داد.

وی اظهار کرد: از ابتدای مرداد تا روز ۲۵ این ماه، ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده که بیانگر تحقق کامل برنامه پیش‌بینی‌شده و تلاش برای تأمین پایدار گوشت مرغ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: روند جوجه‌ریزی طی ماه‌های گذشته نیز مطلوب بوده است؛ به‌گونه‌ای که در تیرماه سه میلیون و ۲۸۵ هزار قطعه، معادل ۱۲۰ درصد سهمیه و در خردادماه نیز دو میلیون و ۸۲۸ هزار قطعه، معادل ۱۰۳ درصد سهمیه استان جوجه‌ریزی انجام شد.

کریمی با اشاره به ظرفیت‌های تولید مرغ در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵۳ واحد مرغ گوشتی در کرمانشاه فعال است که بیشترین تمرکز این واحدها در شهرستان‌های کرمانشاه و روانسر قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه جوجه‌ریزی استان با هدف پاسخگویی به نیاز بازار، تأمین مستمر گوشت مرغ و جلوگیری از ایجاد نوسان در قیمت‌ها دنبال می‌شود و میزان اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: روند جوجه‌ریزی و وضعیت تولید مرغ به‌صورت روزانه رصد می‌شود و این نظارت و پیگیری تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا نیاز بازار استان به شکل پایدار تأمین شود.

کد مطلب 6918200

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