سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحقق ۱۰۲ درصدی سهمیه جوجهریزی استان در ۲۵ روز نخست مردادماه خبر داد.
وی اظهار کرد: از ابتدای مرداد تا روز ۲۵ این ماه، ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده که بیانگر تحقق کامل برنامه پیشبینیشده و تلاش برای تأمین پایدار گوشت مرغ است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: روند جوجهریزی طی ماههای گذشته نیز مطلوب بوده است؛ بهگونهای که در تیرماه سه میلیون و ۲۸۵ هزار قطعه، معادل ۱۲۰ درصد سهمیه و در خردادماه نیز دو میلیون و ۸۲۸ هزار قطعه، معادل ۱۰۳ درصد سهمیه استان جوجهریزی انجام شد.
کریمی با اشاره به ظرفیتهای تولید مرغ در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵۳ واحد مرغ گوشتی در کرمانشاه فعال است که بیشترین تمرکز این واحدها در شهرستانهای کرمانشاه و روانسر قرار دارد.
وی ادامه داد: برنامه جوجهریزی استان با هدف پاسخگویی به نیاز بازار، تأمین مستمر گوشت مرغ و جلوگیری از ایجاد نوسان در قیمتها دنبال میشود و میزان اجرای برنامهها بهصورت مستمر مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: روند جوجهریزی و وضعیت تولید مرغ بهصورت روزانه رصد میشود و این نظارت و پیگیری تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا نیاز بازار استان به شکل پایدار تأمین شود.
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