ماموستا حسینی: کمک به نیازمندان از وظایف مهم مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج، تقوا، صداقت و پایبندی به اخلاق اسلامی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های سعادت انسان برشمرد و اظهار کرد: جامعه‌ای که بر پایه امانتداری، راستگویی و رعایت حقوق دیگران بنا شود، از امنیت، آرامش و اعتماد عمومی برخوردار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت دوری از هرگونه خیانت به جان، مال و آبروی مردم افزود: آموزه‌های اسلامی مسلمانان را به درستکاری، امانتداری و حفظ حرمت دیگران دعوت می‌کند و این اصول باید در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

صداقت؛ پایه استحکام خانواده و جامعه

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به جایگاه صداقت در روابط انسانی بیان کرد: اگر انسان در برابر نزدیک‌ترین افراد زندگی خود از جمله پدر و مادر راستگو باشد، این ویژگی در تمام رفتارهای او نمود پیدا کرده و موجب ایجاد اعتماد، آرامش و استحکام بنیان خانواده خواهد شد.

ماموستا حسینی ادامه داد: صداقت انسان را به سوی رستگاری، آسایش و موفقیت هدایت می‌کند، اما دروغگویی زمینه سقوط اخلاقی، بدبختی و فاصله گرفتن از مسیر حق را فراهم می‌سازد.

وی ایمان به خداوند، باور به قیامت و عمل به دستورات الهی را عامل هدایت انسان دانست و گفت: کسانی که حقایق الهی را انکار می‌کنند، از مسیر سعادت فاصله گرفته و گرفتار گمراهی خواهند شد.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

خطیب جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه، اظهار کرد: اقدامات این رژیم مصداق آشکار ظلم، تجاوز و تضییع حقوق انسان‌ها است و تعرض به جان، مال و ناموس مردم، با هیچ معیار انسانی و دینی قابل توجیه نیست.

وی از مسلمانان خواست در گفتار و رفتار خود به اخلاق اسلامی پایبند باشند و افزود: کنترل زبان، پرهیز از ریا، شرک و هر عملی که انسان را از مسیر ایمان دور کند، از مهم‌ترین توصیه‌های دین اسلام برای دستیابی به زندگی سالم و آرام است.

ماموستا حسینی با بیان اینکه رفاه واقعی در سایه ایمان، صداقت و رعایت حقوق دیگران تحقق می‌یابد، خاطرنشان کرد: آرامش اجتماعی و اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش‌های اخلاقی در جامعه نهادینه شود.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی مسلمانان، پرداخت زکات و یاری رساندن به نیازمندان را از مهم‌ترین وظایف دینی برشمرد و گفت: حمایت از محرومان و توجه به اقشار آسیب‌پذیر، از آموزه‌های اساسی اسلام است که باید بیش از پیش مورد اهتمام قرار گیرد.