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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

معافیت ۲۲۴۶ اصفهانی از اهدای خون به دلیل سابقه حجامت

معافیت ۲۲۴۶ اصفهانی از اهدای خون به دلیل سابقه حجامت

اصفهان -مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از معافیت ۲۲۴۶ نفر از مراجعین به مراکز اهدای خون استان در سال گذشته به دلیل سابقه حجامت خبر داد.

کیان دهراب‌پور در حاشیه حضور در مصلای نمازجمعه غرب اصفهان (رهنان) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین اهمیت سلامت اهداکنندگان و گیرندگان خون، اظهار کرد: در طب انتقال خون، سلامت فرد اهداکننده و گیرنده خون به عنوان اولویت اصلی مدنظر قرار دارد؛ بر همین اساس، مراجعین تحت معاینات و مشاوره‌های دقیق پزشکی قرار می‌گیرند که نتیجه این بررسی‌ها، معافیت موقت یا دائم بخشی از متقاضیان برای حفظ سلامت خود و گیرندگان فرآورده‌های خونی است.

وی با اشاره به آمار معافیت‌ها افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۲۴۶ نفر از مراجعین به دلیل انجام حجامت در بازه زمانی ۶ ماه پیش از مراجعه، به مدت ۶ ماه از اهدای خون معاف شدند.

دهراب‌پور علت این معافیت موقت را نبود استانداردهای لازم در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمت حجامت برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از این مراکز فاقد مجوز و تأییدیه‌های وزارت بهداشت هستند و خطر انتقال برخی ویروس‌های خطرناک نظیر ایدز، هپاتیت B و C در این اماکن وجود دارد؛ لذا برای حفظ سلامت جامعه، سخت‌گیری‌های علمی اعمال می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به توصیه به حجامت در روایات، خاطرنشان کرد: امروزه اهدای خون به عنوان شکلی ایمن، تحت کنترل و اثربخش برای خارج کردن خون از بدن شناخته می‌شود؛ در حالی که در فرآیند حجامت، خون خارج شده از بدن دور ریخته می‌شود، اهدای خون حرکتی نوع‌دوستانه و حیات‌بخش است که با هر بار انجام آن، امکان نجات جان حداقل سه نفر از مرگ فراهم می‌شود.

کد مطلب 6910261

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