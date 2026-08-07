به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تسلیت سالروز رحلت شهادت‌گونه پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار داشت: امام رضا(ع) پنج ویژگی را از نشانه‌های کمال مؤمن برشمرده‌اند که وثاقت و اصالت، کرامت و مناعت طبع، نجابت، استواری و متانت اخلاقی و خوف از خداوند از جمله آنها است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین حسینی، این رویداد را یکی از جلوه‌های قدرت نرم جهان اسلام دانست و افزود: از مردم شریف ایران و عراق، موکب‌داران و همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین قدردانی می‌کنیم.

وی با تقدیر از موکب‌ها و هیئت‌های شهرستان عسلویه، پیاده‌روی جاماندگان اربعین و فعالیت مساجد و حسینیه‌ها گفت: از سپاه، نیروهای انتظامی، مبلغین و مبلغات و همه خادمان اربعین به ویژه موکب‌های اخند و بیدخون که در این مسیر خدمت کردند، تشکر می‌کنیم.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی اخیر و تهدیدهای آمریکا اظهار داشت: عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدهای خود برای حمله، به موضوعی مورد توجه رسانه‌های جهان تبدیل شد و رسانه‌های مختلف فهرستی از تهدیدهایی را که وی در مقاطع مختلف مطرح کرده و سپس از آنها عقب‌نشینی کرده است، منتشر کردند.

ضرورت تقویت معیشت مردم و پرهیز از اختلافات داخلی

امام جمعه عسلویه مهم‌ترین مسئله پیش روی کشور را افزایش توان معیشتی مردم دانست و گفت: تقویت معیشت مردم برای حفظ قدرت و انسجام داخلی ضروری است و در این میدان، مهم‌ترین نقش بر عهده دولت است.

وی افزود: دولت باید به‌صورت کامل ظرفیت‌های موجود اقتصادی را فعال و تقویت کند تا کشور در شرایط سخت و پیچیده کنونی با بحران مواجه نشود.

محمدی همچنین با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته با حمایت سنگین قدرت‌های خارجی به حیات خود ادامه داده و امروز کاهش حضور و نفوذ آمریکا در منطقه، این رژیم و برخی دولت‌های عربی منطقه را با نگرانی مواجه کرده است.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی که وحدت و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، باید از هرگونه سخن و حرکت اختلاف‌انگیز در همه سطوح، به‌ویژه در سطح مسئولان و مدیران، به‌شدت پرهیز شود.

امام جمعه عسلویه با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ضمن تقدیر از مدیرعامل سابق، این انتصاب را شایسته و مبارک دانست و بیان کرد: مدیرعامل جدید از نیروهای توانمند بومی و دارای کارنامه موفق در حوزه نفت است و امیدواریم با شناختی که از استان، منطقه و شهرستان دارد، گام‌های مؤثری برای توسعه منطقه به‌ویژه در حوزه اشتغال بردارد.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و مجموعه‌های مرتبط باید از ظرفیت مدیرعامل جدید حمایت کنند تا توانمندی فرزندان این دیار در مدیریت‌های کلان بیش از گذشته اثبات شود.

تأکید بر نقش خبرنگاران در مطالبه‌گری و توسعه عسلویه

محمدی در ادامه با گرامیداشت سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی مجموعه‌ای موفق در عرصه تولید علم و نهضت نرم‌افزاری است و جهاد دانشگاهی استان بوشهر نیز از زمان تأسیس تاکنون عملکرد قابل تقدیری داشته است.

وی تأسیس جهاد دانشگاهی در شهرستان عسلویه را ضروری دانست و افزود: حضور این نهاد علمی و دانش‌محور در کنار صنعت عسلویه می‌تواند زمینه‌ساز پیوند بیشتر علم و صنعت و استفاده از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل منطقه باشد.

امام جمعه عسلویه همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهید محمود صارمی از تلاش خبرنگاران استان و شهرستان عسلویه تقدیر کرد و گفت: خبرنگاری، خبررسانی و واقع‌نگاری صادقانه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه کشور و شهرستان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از خبرنگاران افزود: مدیران باید به خبرنگاران اعتماد کنند، برای آنان ارزش قائل باشند و ارتباط مؤثر و سازنده‌ای با اصحاب رسانه برقرار کنند.

محمدی مطالبه‌گری، جریان‌سازی، تحلیل مطالبات مردم و مسئولان، احصای مسائل منطقه، ارائه راهکار به مدیران، بسیج ظرفیت‌های موجود و انعکاس اقدامات مؤثر مدیران جهادی و انقلابی را از مهم‌ترین رسالت‌های خبرنگاران برشمرد.

وی خطاب به خبرنگاران شهرستان عسلویه گفت: از خبرنگاران انتظار می‌رود نظام مسائل و مطالبات شهرستان و منطقه را احصا کرده و با در اختیار قرار دادن آن برای مسئولان، در مسیر رفع مشکلات و توسعه منطقه تلاش کنند.

امام جمعه عسلویه تأکید کرد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند از خبرنگاران صادق و واقع‌نگار حمایت کنند.

محمدی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم اظهار داشت: شهدای مدافع حرم در عین مظلومیت، اقتدار اسلام و غیرت دینی را به معنای واقعی به نمایش گذاشتند و باید فرهنگ و راه این شهدا برای نسل‌های آینده تبیین شود.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، وقف را یکی از راهبردهای اقتصادی پاک در اسلام دانست و گفت: فرهنگ وقف می‌تواند در حل بخشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه عسلویه همچنین بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک به‌ویژه صنایع تبدیلی تأکید کرد و افزود: حمایت از صنایع کوچک و توسعه صنایع تبدیلی از الزامات شکل‌گیری اقتصاد پویا و اشتغال‌زا است.

وی در پایان با گرامیداشت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد بازوی توسعه و یار و امین دولت‌ها هستند و بها دادن به این تشکل‌ها به معنای جذب سرمایه انسانی داوطلب، دلسوز، صاحب ایده و برنامه برای حل مسائل جامعه است.

محمدی از فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در شهرستان عسلویه قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه منطقه تأکید کرد.