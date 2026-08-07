پاسخ ایران در برابر هرگونه اقدام دشمن، قاطع و کوبنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی بزرگ امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد: ایران این تهدیدها را جدی می‌گیرد و در صورت عملیاتی شدن آن‌ها، آمریکا با پاسخی قاطع و کوبنده ایران روبه‌رو خواهد شد.

آمادگی در جبهه‌های چهارگانه مقاومت

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با تبیین شرایط حساس کنونی و شکل‌گیری یک «جنگ ترکیبی» توسط دشمن، بر لزوم فعالیت هماهنگ در چهار جبهه اصلی تحت فرماندهی کل قوا تأکید کرد.

وی این جبهه‌ها را عبارت از «میدان رزم رسمی»، «حضور حماسی مردم»، «دیپلماسی هوشمندانه» و «خدمت‌ رسانی به مردم» برشمرد و افزود: امروز جهان اعتراف کرده است که ایران به یک ابرقدرت نوظهور تبدیل شده است.

هشدار به جریان‌های تضعیف‌کننده و ناامیدسازی

امام جمعه کرمان همچنین نسبت به فعالیت دو گروه آسیب‌زا هشدار داد.

وی گروه نخست را جریان‌های اندک اما خطرناکی توصیف کرد که با القای مفاهیم ناامیدکننده نظیر «شکست حتمی» و «عدم امکان مقاومت»، در پی تضعیف روحیه ملی و تسلیم‌سازی کشور هستند.

وی گروه دوم را جریان‌هایی با نگرش شکست‌خوردگی در برابر استکبار جهانی دانست که هدف آن‌ها تضعیف جایگاه ایران است.

تجلیل از خبرنگاران و مدافعان حرم

حجت‌الاسلام علیدادی‌سلیمانی، در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، این عزیزان را مصداق کامل «جهاد و هجرت» دانست.

وی همچنین با تبریک روز خبرنگار به مناسبت شهادت «محمود صارمی»، خبرنگار مجاهد، از نقش خبرنگاران متعهد در برابر محاصره تبلیغاتی دشمن سخن گفت و افزود: خبرنگاران وظیفه‌شناس با ارائه اخبار صحیح و تحلیل‌های به‌جا، لایه‌های اخبار دروغ و وارونه‌نمایی حقایق را می‌شکنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان، با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به شباهت‌های دوران امامت این بزرگواران و هجمه‌های سیاسی و اعتقادی صورت گرفته علیه ایشان اشاره و بر لزوم هوشیاری در برابر فتنه‌های مشابه در دوران معاصر تأکید کرد.