به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار حضور آگاهانه مردم، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته است و آنچه امروز شاهد آن هستیم، تحقق وعده الهی درباره پیروزی ملتی است که با ایمان، بصیرت و استقامت در میدان باقی بماند.
امام جمعه موقت سراوان افزود: آینده از آنِ ایران اسلامی و جبهه مقاومت است و این وعده الهی با همت ملت مؤمن، هدایتهای رهبر معظم انقلاب و توانمندی نیروهای مسلح محقق خواهد شد.
خبرنگاران؛ سنگربانان آگاهی و اعتماد عمومی
حجتالاسلام سابکی با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران رسالت سنگین آگاهیبخشی، روشنگری، بصیرتافزایی و هدایت افکار عمومی را بر عهده دارند و اطلاعرسانی دقیق، سریع و مسئولانه آنان، زمینه سوءاستفاده دشمنان و معاندان را از بین میبرد.
وی خبرنگاران را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و افزود: انتقال صحیح مطالبات مردم، انعکاس عملکرد دستگاههای اجرایی و انتشار بهموقع اخبار، از مهمترین وظایف اصحاب رسانه است و این قشر نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی ایفا میکند.
امام جمعه موقت سراوان همچنین با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت مدافعان حرم، خاطرنشان کرد: شهدای مدافع حرم با ایثار، اخلاص و جانفشانی در برابر جریانهای تروریستی و تکفیری ایستادند و امروز به الگویی ارزشمند برای نسل جوان تبدیل شدهاند. زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است.
وی در ادامه، با تسلیت فرارسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، گفت: پیامبر اعظم(ص) در جامعهای آکنده از جهل، تبعیض و شرک مبعوث شد و با صبر، اخلاق نیکو، عدالت و دعوت به توحید، جامعهای مبتنی بر کرامت انسانی، وحدت و معنویت بنا نهاد.
حجتالاسلام سابکی افزود: رسول خدا(ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود، سختیها، آزار مشرکان، تحریمها و جنگهای متعدد را تحمل کرد، اما هرگز از مسیر هدایت الهی فاصله نگرفت و همواره با حلم، بردباری، صداقت و رحمت با مردم رفتار کرد.
عمل به سیره اهلبیت(ع)، نشانه محبت حقیق
وی تأکید کرد: بهترین راه ابراز محبت به پیامبر اکرم(ص)، عمل به سیره و اخلاق آن حضرت است و مسلمانان باید راستگویی، عدالت، امانتداری، احترام به خانواده، کمک به نیازمندان و حفظ وحدت اسلامی را سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.
امام جمعه موقت سراوان با اشاره به ویژگیهای شخصیتی امام حسن مجتبی(ع) گفت: کرامت، بخشندگی، انفاق، مهربانی و حسن خلق از برجستهترین ویژگیهای آن امام همام بود و همین رفتار کریمانه، دلهای بسیاری را به سوی حق و حقیقت جذب کرد.
وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: زندگی سراسر نور، علم، تقوا، اخلاق و خدمت به مردم آن حضرت، الگویی ماندگار برای همه مسلمانان است و محبت حقیقی به امام رضا(ع) زمانی معنا پیدا میکند که سیره، اخلاق، صداقت، صبر، علمآموزی و دفاع از حق در رفتار و زندگی انسان متجلی شود.
حجتالاسلام سابکی با اشاره به حضور میلیونها زائر در حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این عشق و ارادت زمانی ارزشمند خواهد بود که پیروان اهلبیت(ع) در عمل نیز راه و روش آن بزرگواران را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
وی در پایان از دستاندرکاران، خیران، مردم متدین شهرستان سراوان، موکب امامین عسکریین و تمامی خادمان اربعین حسینی که با اخلاص و روحیه خدمترسانی در پذیرایی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و از خداوند متعال برای آنان قبولی اعمال، توفیق خدمت و زیارت دوباره عتبات عالیات را مسئلت کرد.
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