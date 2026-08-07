رحیمی: وحدت و انسجام ملی شرط تحقق امنیت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ساوه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، فرازهایی از خطبه ۱۱۱ نهجالبلاغه را تبیین کرد و افزود: امیرالمؤمنین(ع) در این خطبه، دنیا را سرایی ناپایدار و فریبنده معرفی میکنند که پیروزی و شکست، شیرینی و تلخی و عزت و ذلت در آن همواره در حال دگرگونی است و انسان عاقل نباید دل به آن ببندد.
وی افزود: حضرت علی(ع) ریشه بسیاری از انحرافات را دنیازدگی میدانند و تأکید میکنند که بهترین توشه انسان در این دنیا، تقواست چرا که هر میزان دلبستگی به دنیا بیشتر شود، زمینه سقوط و نابودی انسان نیز افزایش خواهد یافت.
امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به بخشی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن مجتبی(ع)، بر اهمیت رعایت حلال و حرام در معیشت تأکید کرد و گفت: بدترین غذا، غذای حرام است و قرآن کریم نیز خوردن اموال یتیمان را به منزله خوردن آتش معرفی کرده است از این رو، کسب روزی حلال از مهمترین عوامل سعادت فردی و اجتماعی و زمینهساز استجابت دعا است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، حضور میلیونی عاشقان اهلبیت(ع) را نمادی از وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: حماسه اربعین، جلوهای از همبستگی مسلمانان، قدرت نرم جبهه مقاومت، تقویت روابط ملتهای ایران و عراق و نمایش اراده ملتها در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است.
وی همچنین با اشاره به رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پس از رحلت رسول خدا(ص)، عصر تنزیل پایان یافت و دوران تأویل و امامت آغاز شد، دورانی که با ظهور سازمانیافته جریان نفاق، گسترش شبههافکنی و شکلگیری اختلافات در جامعه اسلامی همراه بود.
امام جمعه ساوه با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره سه درخواست آن حضرت از خداوند، گفت: پیامبر اعظم(ص) از خداوند درخواست کردند امت اسلامی گرفتار قحطی و گرسنگی نشود و دشمنان خارجی بر آنان مسلط نگردند که هر دو درخواست پذیرفته شد؛ اما درخواست جلوگیری از اختلافات داخلی مورد پذیرش قرار نگرفت.
حجت الاسلام رحیمی با تبیین این حدیث افزود: بر اساس سنت الهی «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی وظیفهای است که باید توسط خود مردم محقق شود و خداوند جامعهای را به اجبار در وحدت نگاه نمیدارد.
وی تصریح کرد: نزاع و تفرقه داخلی، زمینه نابودی اقتصاد، کاهش تولید، از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری، هدررفت منابع ملی و ایجاد مشکلات معیشتی را فراهم میکند و از سوی دیگر، مهمترین بستر برای نفوذ و سلطه دشمنان خارجی است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه تاریخ تمدنها گواه سقوط ملتها بر اثر اختلافات داخلی است، تصریح کرد: دو نعمت بزرگ رفاه و امنیت تنها در سایه وحدت، همدلی و انسجام ملی پایدار خواهد ماند و سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» همواره مهمترین راهبرد قدرتهای استعماری برای سلطه بر ملتها بوده است.
وی با اشاره به سیره فرعون در قرآن کریم افزود: نظامهای استکباری نیز همواره با ایجاد شکافهای اجتماعی و تفرقهافکنی، درصدد تضعیف ملتها و استحکام سلطه خود هستند.
حجت الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، نبود تحلیل صحیح سیاسی در میان بخشی از مردم عصر آن حضرت را از مهمترین چالشهای حکومت ایشان دانست و گفت: امام حسن(ع) پیش و پس از صلح، همواره با روشنگری و بصیرتافزایی، جامعه را نسبت به شرایط زمان آگاه میساختند و این سیره میتواند الگویی برای امروز جامعه اسلامی باشد.
وی همچنین با تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، خبرنگاران را پیشگامان روشنگری و آگاهیبخشی جامعه توصیف کرد و افزود: خبرنگار باید با صداقت، انصاف، تقوا و تعهد، بدون وابستگی به جریانهای سیاسی، در مسیر حقیقتگویی، دفاع از منافع مردم، فرهنگ دینی و پیشرفت کشور گام بردارد.
امام جمعه ساوه با قدردانی از تلاش خبرنگاران، رسانهها، مطبوعات محلی و فعالان فضای مجازی، بر حمایت مسئولان از اصحاب رسانه تأکید کرد و نقش آنان را در ارتقای بصیرت عمومی و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی بسیار ارزشمند دانست.
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