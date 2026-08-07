به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره سه درخواست آن حضرت از خداوند برای امت اسلامی، اظهار کرد: رسول گرامی اسلام (ص) از خداوند خواستند امت اسلامی از گرسنگی و قحطی در امان بماند و دشمنان خارجی بر آنان مسلط نشوند که هر دو درخواست مورد پذیرش قرار گرفت، اما درخواست سوم مبنی بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه داخلی اجابت نشد.

وی افزود: حکمت این موضوع آن است که وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی امری اختیاری است و تحقق آن به اراده و رفتار خود مردم بستگی دارد.

وحدت، شرط حفظ امنیت و رفاه جامعه

امام جمعه اهر با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» تصریح کرد: امنیت، رفاه و وحدت سه مقوله جدایی‌ناپذیر هستند و هرگاه وحدت در جامعه آسیب ببیند، امنیت و آسایش نیز از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: اختلاف و تفرقه، زمینه نفوذ دشمن را فراهم می‌کند و جامعه را از درون دچار آسیب می‌سازد؛ از این رو حفظ انسجام داخلی، وظیفه‌ای همگانی و از مهم‌ترین الزامات پیشرفت کشور است.

جلیلی با اشاره به آیات قرآن درباره شیوه حکومت فرعون، گفت: فرعون پیش از آنکه با قدرت نظامی بر مردم مسلط شود، با ایجاد اختلاف و چنددستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف، زمینه سلطه خود را فراهم کرد و امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی همین راهبرد را دنبال می‌کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری گسترده رسانه‌ای دشمنان بر ایجاد بی‌اعتمادی، اختلاف و تفرقه در جامعه، نشان‌دهنده آن است که انسجام ملی مهم‌ترین هدف جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است.

آمریکا در تنگنای معادله قدرت ایران قرار گرفته است

امام جمعه اهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر منطقه و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های گذشته بارها ایران را به حمله نظامی تهدید کرده، اما هر بار از اجرای این تهدیدها عقب‌نشینی کرده است.

وی این رفتار را نشانه ناتوانی آمریکا در عملی کردن تهدیدهای خود دانست و گفت: واشنگتن با هدف پوشاندن ضعف‌های خود، ادبیات تهدید را در پیش گرفته است، اما در عمل توان اجرای آن را ندارد.

جلیلی با مقایسه عملکرد نظامی آمریکا در کویت، افغانستان و عراق افزود: آمریکا در گذشته طی مدت کوتاهی این کشورها را اشغال کرد، اما اکنون با وجود گذشت ماه‌ها، در برابر جمهوری اسلامی ایران نتوانسته اهداف خود را محقق کند و ناچار به تغییر محاسبات و بازتعریف راهبردهای خود شده است.

وی با اشاره به کاهش حضور نظامی آمریکا در برخی پایگاه‌های منطقه، اظهار کرد: روند تخلیه تجهیزات و کاهش نیروهای آمریکایی در تعدادی از پایگاه‌های منطقه، بیانگر تغییر موازنه قدرت به زیان واشنگتن است.

امام جمعه اهر افزود: این وضعیت موجب نگرانی رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های منطقه شده است، زیرا بقای آنان طی دهه‌های گذشته به حمایت مستقیم آمریکا و متحدانش وابسته بوده است.

حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، گزینه‌ای پرهزینه برای آمریکا

جلیلی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تصریح کرد: هرگونه اقدام علیه تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه برای ایران هزینه داشته باشد، منافع و امنیت کشورهای حامی آمریکا در منطقه را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

وی گفت: شاید چنین اقدامی در کوتاه‌مدت موجب اختلال در بخشی از خدمات‌رسانی شود، اما نتیجه آن افزایش انسجام داخلی خواهد بود؛ در مقابل، کشورهای جنوب خلیج فارس که اقتصادشان وابستگی مستقیم به زیرساخت‌های انرژی دارد، با بحران گسترده و خسارت‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

امام جمعه اهر با اشاره به روز ملی حمایت از صنایع کوچک، این بخش را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: رونق صنایع کوچک نقش مؤثری در تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، توسعه تولید و برقراری عدالت اقتصادی دارد.

وی خواستار رفع موانع بانکی، اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک شد.

پیاده‌روی اربعین، جلوه‌ای از وحدت جهان تشیع

جلیلی در بخش پایانی خطبه‌ها با قدردانی از حضور گسترده مردم در پیاده‌روی اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نماد همبستگی جهان اسلام و جلوه‌ای از عشق و ارادت مسلمانان به حضرت سیدالشهدا (ع) توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: حضور میلیونی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین، نمایش باشکوهی از وحدت، ایمان و تمدن‌سازی مکتب اهل‌بیت (ع) در جهان اسلام است.