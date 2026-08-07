علی محمودپور در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه سوم عملکرد اداره بهزیستی شهرستان اهر در بین ادارات بهزیستی آذربایجانشرقی در آخرین ارزیابی سالانه خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش کارکنان، همراهی خیران، مشارکت مراکز غیردولتی و اعتماد جامعه هدف به خدمات بهزیستی است.
وی با تأکید بر رویکرد مردممحور بهزیستی افزود: بهزیستی صرفاً یک دستگاه حمایتی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که با حضور در متن جامعه، محلات و مناطق آسیبپذیر، تلاش میکند خدمات خود را با حفظ کرامت انسانی و با رویکرد توانمندسازی افراد ارائه دهد.
ارائه خدمات گسترده توانبخشی به جامعه هدف
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر با تشریح بخشی از عملکرد این اداره در حوزه توانبخشی گفت: چهار مرکز روزانه در شهرستان به ۲۰۲ نفر و دو مرکز شبانهروزی نیز به ۱۰۴ نفر خدمات ارائه میکنند؛ همچنین یک مرکز ویزیت در منزل، ۳۳ مددجو را تحت پوشش خدمات خود دارد.
محمودپور ادامه داد: طی یک سال گذشته ۲۷۶ مورد وسایل کمکتوانبخشی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۳۵ مورد ارتز و پروتز به ارزش بیش از ۲۴۲ میلیون تومان، ۲۴ مورد کمکهزینه کاشت حلزون، ۴۹ مورد مناسبسازی منزل و خودرو و همچنین ۴۱۰ میلیون تومان خرید خدمات توانپزشکی برای افراد تحت پوشش انجام شده است.
اجرای برنامههای پیشگیری و سلامت اجتماعی
وی با اشاره به فعالیتهای حوزه پیشگیری و سلامت اجتماعی اظهار کرد: در این حوزه، پنج هزار و ۹۲۵ نفر تحت غربالگری بینایی، یک هزار و ۷۴۳ نفر تحت غربالگری شنوایی و ۱۶ زوج نیز از خدمات مشاوره ژنتیک بهرهمند شدند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر افزود: ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای، فعالیت اورژانس اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و اجرای طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله برنامههایی است که با جدیت در شهرستان دنبال میشود.
محمودپور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال و توانمندسازی بیان کرد: در سال گذشته برای ۳۵۳ نفر تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.
وی افزود: همچنین ۳۶۸ نفر از افراد دارای معلولیت و ۱۸۸ نفر از نیازمندان تحت پوشش بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی قرار گرفتند تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش توانمندی آنان فراهم شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر با اشاره به حمایتهای انجامشده در حوزه مسکن گفت: برای ساخت و خرید ۹ واحد مسکونی، اجرای نهضت ملی مسکن، پرداخت کمکهزینه ودیعه و ارائه تسهیلات قرضالحسنه مسکن، بیش از ۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان حمایت مالی به جامعه هدف اختصاص یافته است.
بهرهمندی بیش از ۱۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی اهر
محمودپور با اشاره به گستره خدمات حمایتی این اداره تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۰ نفر مستمریبگیر، سه هزار و ۹۲۹ نفر دارای معلولیت، یک هزار و ۵۱ خانوار زن سرپرست خانوار، ۳۸۶ نفر دریافتکننده حق پرستاری، ۶۴ نفر دارای ضایعه نخاعی و ۵۷۰ نفر دریافتکننده کمکهزینه لوازم بهداشتی از خدمات بهزیستی شهرستان اهر بهرهمند هستند.
وی ادامه داد: ارائه کمکهزینههای تحصیلی و درمانی، اجرای برنامههای مهارتهای زندگی، توسعه مراکز مشاوره، حمایت از بهبودیافتگان اعتیاد، اجرای طرحهای پیشگیری از اعتیاد و جلب مشارکتهای مردمی از دیگر اقدامات مهم این اداره در راستای حمایت از جامعه هدف است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان، همراهی خیران، شرکای اجتماعی و رسانهها اظهار کرد: کسب رتبه سوم استان، مسئولیت ما را در مسیر خدمترسانی صادقانه و مؤثر به مردم سنگینتر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همدلی و مشارکت مردم، بتوانیم خدمات شایستهتری به جامعه هدف ارائه کرده و در مسیر ساختن جامعهای سرشار از امید، توانمندی و حفظ کرامت انسانی گام برداریم.
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