به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد راثی در خطبههای نماز جمعه این هفته لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و عمل به دستورات خداوند، اظهار کرد: تقوا، مسیر سعادت انسان در دنیا و آخرت است و مؤمنان باید با انجام واجبات و دوری از محرمات، زندگی خود را بر مدار بندگی خداوند قرار دهند.
عزاداری حسینی؛ فرصتی برای ترویج فضائل اخلاقی
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره فلسفه عزاداری برای اهلبیت (ع) و بهویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: یکی از اهداف عزاداری، ایجاد سنخیت میان انسان و امام حسین (ع) است، چرا که سنخیت موجب پیوند و نزدیکی انسانها میشود.
امام جمعه لیلان افزود: هیئتهای عزاداری، سینهزنیها، زنجیرزنیها، زیارتها و پیادهروی اربعین، همه ابزارهایی برای نشان دادن عشق و ارادت به اهلبیت (ع) هستند و باید از این فرصت برای ترویج فضائل اخلاقی و ارزشهای انسانی در جامعه استفاده کرد.
راثی ادامه داد: عاشق امام حسین (ع) باید عاشق همه خوبیها باشد؛ زیرا مکتب حسینی، مکتب ایثار، فداکاری، گذشت، آزادگی، جوانمردی و دستگیری از محرومان است.
وی با اشاره به روایت مربوط به آثار زخمهای کهنه بر دوش امام حسین (ع) پس از واقعه عاشورا، گفت: امام سجاد (ع) درباره این زخمها فرمودند که این آثار مربوط به بارهایی بود که امام حسین (ع) شبها برای کمک به فقرا و نیازمندان بر دوش میکشید و به دنبال محرومان میرفت.
امام جمعه لیلان تصریح کرد: این رفتار نشان میدهد پیرو واقعی امام حسین (ع) نمیتواند نسبت به مشکلات مردم بیتفاوت باشد و محبت به سیدالشهدا (ع) باید در خدمت به بندگان خداوند نمود پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت انفاق در فرهنگ اسلامی، افزود: خداوند متعال اگر میخواست، میتوانست فقرا را از خزانه غیب بینیاز کند، اما کمک به نیازمندان را وسیلهای برای رشد انسان و تعالی روحی او قرار داده است.
راثی خاطرنشان کرد: انسان با گذشتن از مال و بخشیدن از آنچه دوست دارد، به مقام نیکوکاری نزدیک میشود و انفاق، انسان را از دلبستگیهای دنیوی رها میکند.
تأکید بر رعایت حقالناس و ارزشهای دینی
امام جمعه لیلان با اشاره به حساسیت امام حسین (ع) نسبت به حقالناس، اظهار کرد: در مکتب اهلبیت (ع)، رعایت حقوق مردم جایگاه ویژهای دارد و انسان نمیتواند مدعی پیروی از امام حسین (ع) باشد اما نسبت به حقوق دیگران بیتفاوت بماند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در فرهنگ اهلبیت (ع)، گفت: حضرت زینب (س) حتی در سختترین شرایط پس از واقعه عاشورا، برای حفظ حرمت، پوشش و عفت اهلبیت (ع) ایستادگی کرد و این موضوع نشاندهنده جایگاه مهم حیا و عفاف در مکتب حسینی است.
راثی تأکید کرد: عزاداری زمانی ارزشمند است که انسان را به سمت نماز، پاکی، اخلاق، رعایت حدود الهی و عمل به سیره اهلبیت (ع) هدایت کند؛ چرا که امام حسین (ع) حتی در سختترین شرایط روز عاشورا نیز نماز را ترک نکرد.
خبرنگاران در خط مقدم جنگ رسانهای هستند
امام جمعه لیلان در خطبه دوم نماز جمعه با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جنگ رسانهای و عرصه جهاد تبیین قرار دارند و نقش مهمی در روشنگری جامعه ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از میدانهای مهم نبرد امروز، عرصه تبلیغات و رسانه است، افزود: دشمنان با استفاده از ابزار رسانه تلاش میکنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، اما خبرنگاران متعهد میتوانند با انتشار اخبار دقیق و روشنگرانه، در برابر جریانهای انحرافی ایستادگی کنند.
راثی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه ایران، گفت: تهدیدهای مکرر آمریکا و عقبنشینیهای پیدرپی نشان میدهد واشنگتن توان عملی کردن ادعاهای خود را ندارد.
وی افزود: دشمن هرچه توانسته علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده، اما مقاومت ملت ایران موجب شده است معادلات قدرت تغییر کند و هیمنه آمریکا در برابر اراده ملت ایران آسیب ببیند.
امام جمعه لیلان با اشاره به اعتراف برخی مقامها و رسانههای آمریکایی درباره قدرت و مقاومت ملت ایران، اظهار کرد: دشمنان به این نتیجه رسیدهاند که ملت ایران با فشار و تهدید تسلیم نخواهد شد.
تنگه هرمز؛ نماد تغییر معادلات قدرت
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: آمریکا تلاش دارد همچنان بر این منطقه راهبردی تسلط داشته باشد، اما شرایط جدید منطقه نشان داده است که معادلات گذشته تغییر کرده و ایران نقش تعیینکنندهای در امنیت منطقه دارد.
راثی افزود: دشمنان باید بدانند فشار و تهدید علیه ملت ایران نتیجهای جز افزایش انسجام داخلی و تقویت اراده مردم نخواهد داشت.
امام جمعه لیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: دشمنان همواره تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و تفرقه، قدرت ملتها را تضعیف کنند، اما اتحاد و همدلی مردم مهمترین عامل حفظ امنیت و پیشرفت کشور است.
وی در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسمهای دینی و بهویژه پیادهروی اربعین، اظهار کرد: این حضور باشکوه، نشاندهنده عمق عشق مردم به اهلبیت (ع) و سرمایهای بزرگ برای جهان اسلام است.
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