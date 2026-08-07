به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به جایگاه و مسئولیت اصحاب رسانه اظهار کرد: تحلیل‌ها و مطالب رسانه‌ای همچون هوایی است که به جامعه تزریق می‌شود؛ اگر سالم و مبتنی بر حقیقت باشد، جامعه را زنده و پویا نگه می‌دارد، اما اگر آلوده به شایعه و دروغ باشد، مرگ اخلاقی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر اینکه شایعه‌پراکنی نتیجه‌ای جز گسترش نفرت و بی‌اعتمادی ندارد، تصریح کرد: کسانی که از تریبون‌های عمومی برخوردار هستند، باید نسبت به پیامدهای سخنان خود حساس باشند و با پایبندی به قانون، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، از هرگونه رفتار و گفتار تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند.

امام جمعه ایرانشهر افزود: رسانه‌ها و صاحبان تریبون نباید مطالبی را منتشر کنند که پازل دشمن برای ایجاد اختلاف، نفرت و بی‌نظمی در جامعه را تکمیل می‌کند، بلکه رسالت آنان تقویت وحدت، امید و همبستگی ملی است.

مدافعان حرم؛ نماد تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت

حجت‌الاسلام بزمانی در ادامه با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) در حقیقت دفاع از اندیشه، فرهنگ و مکتب اهل‌بیت(ع) است و به همین دلیل دشمنان تلاش می‌کنند با تخریب اماکن مقدس و مقابله با این تفکر، ریشه‌های این فرهنگ را تضعیف کنند.

وی مدافعان حرم را نماد زنده توانمندی انقلاب اسلامی در تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی دانست و افزود: استمرار روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و مقاومت در میان جوانان، نشان‌دهنده قدرت بازآفرینی انقلاب اسلامی است و بر اساس روایات، مجاهدت در این مسیر از برترین جلوه‌های جهاد در راه خدا به شمار می‌رود.