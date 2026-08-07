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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

شایعه‌سازی و تفرقه‌افکنی؛ تکمیل‌کننده پازل دشمن است

شایعه‌سازی و تفرقه‌افکنی؛ تکمیل‌کننده پازل دشمن است

ایرانشهر - امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها و صاحبان تریبون در حفظ آرامش و انسجام جامعه، گفت: انتشار شایعات و مطالب تفرقه‌انگیز، تنها اهداف دشمن را محقق می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به جایگاه و مسئولیت اصحاب رسانه اظهار کرد: تحلیل‌ها و مطالب رسانه‌ای همچون هوایی است که به جامعه تزریق می‌شود؛ اگر سالم و مبتنی بر حقیقت باشد، جامعه را زنده و پویا نگه می‌دارد، اما اگر آلوده به شایعه و دروغ باشد، مرگ اخلاقی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر اینکه شایعه‌پراکنی نتیجه‌ای جز گسترش نفرت و بی‌اعتمادی ندارد، تصریح کرد: کسانی که از تریبون‌های عمومی برخوردار هستند، باید نسبت به پیامدهای سخنان خود حساس باشند و با پایبندی به قانون، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، از هرگونه رفتار و گفتار تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند.

امام جمعه ایرانشهر افزود: رسانه‌ها و صاحبان تریبون نباید مطالبی را منتشر کنند که پازل دشمن برای ایجاد اختلاف، نفرت و بی‌نظمی در جامعه را تکمیل می‌کند، بلکه رسالت آنان تقویت وحدت، امید و همبستگی ملی است.

مدافعان حرم؛ نماد تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت

حجت‌الاسلام بزمانی در ادامه با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) در حقیقت دفاع از اندیشه، فرهنگ و مکتب اهل‌بیت(ع) است و به همین دلیل دشمنان تلاش می‌کنند با تخریب اماکن مقدس و مقابله با این تفکر، ریشه‌های این فرهنگ را تضعیف کنند.

وی مدافعان حرم را نماد زنده توانمندی انقلاب اسلامی در تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی دانست و افزود: استمرار روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و مقاومت در میان جوانان، نشان‌دهنده قدرت بازآفرینی انقلاب اسلامی است و بر اساس روایات، مجاهدت در این مسیر از برترین جلوه‌های جهاد در راه خدا به شمار می‌رود.

کد مطلب 6910371

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