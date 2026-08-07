احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای توسعهای مرزهای استان، اظهار داشت: استان ایلام به شدت دنبال بازگشایی مرز چیلات در دهلران است و امیدوار است با همراهی مسئولان، این مرز در سال آینده به صورت مختصر بازگشایی شود.
وی با بیان اینکه مرز چیلات و سومار که اضافه میشوند به مرزهای اربعینی، در سال آینده کمک بزرگی برای راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) خواهند داشت، افزود: با اضافه شدن این مرزها، شاهد روانتر شدن تردد زائران و کاهش فشار بر مرز مهران خواهیم بود.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه زیرساختهای موجود نیاز به بازسازی و بهروزرسانی دارند، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری دستگاههای مربوطه، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای مرزی استان باشیم تا بتوانیم میزبانی شایستهتری از زائران در سالهای آینده داشته باشیم.
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