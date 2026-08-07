به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به خبرنگاران، اصحاب رسانه، اهل قلم و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی تبریک گفت و بر اهمیت رسالت حرفه‌ای و اجتماعی آنان در مسیر آگاهی‌بخشی و تقویت انسجام جامعه تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

«ن، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

هفدهم مردادماه، سالروز پاسداشت مقام رفیع خبرنگار و سالروز شهادت شهید سرافراز «محمود صارمی»، نخستین شهید خبرنگار لرستانی، یادآور مجاهدت مردانی است که در راه رسالت روشنگری، حق‌طلبی و حقیقت‌گویی، جان خویش را فدا کردند.

خبرنگاران، چشمان بینای حقیقت، پاسداران آگاهی، پرچمداران صداقت، پیشگامان روشنگری و دیده‌بانان بیدار جامعه‌اند که رسالت مقدس خویش را با تعهد، دلسوزی، اخلاص و خستگی‌ناپذیری به انجام می‌رسانند و در بسیاری از عرصه‌های دشوار، تا پای جان در میدان حضور یافته‌اند.

از شب‌های پرالتهاب بحران تا روزهای آرامش و نشاط، از لحظات شادی‌های جمعی تا عمق غم‌ها و رنج‌های مشترک، خبرنگاران در همه مراحل و شرایط، با پایبندی به رسالت خطیر خود، تلاش کرده‌اند تصویری روشن و واقعی از جامعه ارائه دهند.

پوشش اخبار امیدبخش و انعکاس ظرفیت‌ها و دستاوردهای جامعه، نقشی مهم در تقویت روحیه عمومی، افزایش امید اجتماعی، انسجام ملی و ترسیم افق‌های روشن برای آینده دارد و در کنار آن، بیان کاستی‌ها، مشکلات و مطالبات مردم با رعایت عدالت، انصاف و امانت‌داری، از وظایف مهم اصحاب رسانه به شمار می‌رود.

فعالیت مسئولانه اصحاب رسانه، نگارش و انتقال صحیح حقایق، انعکاس ارزش‌های جامعه، بیان مشکلات و نارسایی‌ها بر اساس عدالت و انصاف، انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و همچنین تبیین حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، بخشی از رسالت مهم جامعه رسانه‌ای کشور است.

بی‌تردید، خبرنگاران با بهره‌گیری از درایت، هوشمندی، صداقت و رعایت اصول حرفه‌ای می‌توانند در مسیر روشنگری، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسیر روشنی را در عرصه اطلاع‌رسانی و روایتگری دنبال کنند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، شهدای خبرنگار و تمامی شهدای عرصه رسانه در جنگ تحمیلی اخیر و به‌ویژه شهید سرافراز «محمود صارمی» از دیار شهیدپرور شهرستان بروجرد، که با نثار جان خویش به حرفه ارزشمند خبرنگاری معنایی والا بخشید، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه، اهل قلم، خانواده بزرگ مطبوعات و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان، توفیق، سربلندی، عزت و موفقیت روزافزون مسئلت دارم.