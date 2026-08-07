مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشمآرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، این مناسبت را به خبرنگاران، روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان رسانهای استان تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
به نام خداوند لوح و قلم
هفدهم مرداد، فرصتی است برای تجلی ارادت به ساحت کسانی که رسالتشان، تعهد به حقیقت و آرمانشان، روشنگری مسیر جامعه است.
این روز، که با نام شریف شهید مزارشریف، شهید عرصهی خبر «محمود صارمی» گره خورده است، یادآور آن است که خبرنگاری نه یک پیشه، که یک رزم بیتوقف در میدان آگاهیبخشی است. شهید صارمی، با نثار خون خویش، معنای حقیقی «تعهد تا پای جان» را در صحیفهی تاریخ رسانهی این مرز و بوم ثبت کرد و به همگان آموخت که قلم، اگر با جوهر صداقت و شجاعت آمیخته شود، سلاحی است که میتواند تاریکیهای جهل و غفلت را از چهرهی حقیقت بزداید.
خبرنگار فرهیخته:
در روزگاری که امواج بیکران اطلاعات و شایعهسازی بنگاههای شایعهپراکن، حق و باطل را در هم میآمیزد، ایستادگی شما در سنگر خبر، حکم دیدهبانی هوشمند را دارد که بر فراز قلههای خرد، به دیدهبانی عدالت و کرامت انسانی نشسته است. شما روایتگران دردهای ناگفته و فریادگران حقوق مردمید؛ همانکسانی که سختیها و مرارتهای مسیر را به جان میخرید تا حقیقت، در غبار شایعات گم نشود.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهید سرافراز، محمود صارمی و تمامی شهدای عرصهی رسانه، روز خبرنگار را به شما که دیدهبان صادق زمانه و راوی بیبدیل وقایع هستید، تبریک و تهنیت عرض میکنم. بیگمان نقش برجسته و مؤثر شما در جنگهای تحمیلی اخیر که موجب تبیین اهداف والای نظام اسلامی، آگاهی بخشی به مردم، القای یأس و ناامیدی به محور شرارت و استکبار جهانی و ترسیم دقیقی از چهرهی پلید خونخواران زمانه بود، هیچگاه از خاطرات تاریخ پاک نخواهد شد.
امید که قلمتان همواره در مسیر تعالی، انصاف و حقمداری پابرجا و نافذ باشد.
روزتان خجسته، نامتان بلند و طبعتان همواره نویسا باد.
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