سفر مسئولان به میان مردم نباید محدود به یک روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر باقری‌بنابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پارس‌آباد اظهار کرد: آیا سهم مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان اردبیل از حضور و دیدار چهره‌به‌چهره استاندار محترم فقط سالی یک روز است؟ مردم انتظار دارند دیدارهای مردمی در مساجد و نقاط مختلف شهر برگزار شود و مسئولان از نزدیک با مشکلات و مطالبات آنان آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل جامعه افزود: در برنامه‌های مسئولان باید از خبرنگاران نیز دعوت شود و این دعوت‌ها نباید به‌صورت گزینشی باشد؛ چراکه خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند.

امام جمعه پارس‌آباد با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی، گفت: خبرنگاری کاری مقدس و مسئولانه است و خبرنگار باید متعهد به حقیقت، عدالت‌خواهی، دارای بصیرت سیاسی، روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و در عین حال برخوردار از ادب و نزاکت باشد.

حجت‌الاسلام باقری‌بنابی همچنین از خبرنگارانی که به‌ویژه اخبار نماز جمعه را پوشش می‌دهند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان گفت: مسئولان باید مطالبات گندمکاران را در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت کنند، چراکه کشاورزان از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند.

امام جمعه پارس‌آباد با تأکید بر اهمیت پرداخت زکات اظهار کرد: زکات یکی از فروعات دین اسلام است و پرداخت آن موجب برکت در زندگی و افزایش خیر و روزی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی افزود: تقوا انسان را از گناه دور نگه می‌دارد و موجب تقویت علم، اراده و استواری شخصیت انسان می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری‌بنابی با اشاره به مشکلات اقتصادی نیز گفت: مردم نباید هر روز با افزایش قیمت‌ها و تغییرات ناگهانی در بازار غافلگیر شوند؛ مسئولان باید برای کنترل گرانی‌ها، حفظ ارزش پول ملی و کاهش وابستگی‌های اقتصادی برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسان اقتصادی خطاب به دولتمردان خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌های کارشناسی و اقدام عملی برای حفظ قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی است.