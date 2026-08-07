به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم (ع) برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: آمریکا در این جنگ مکرراً عقب‌نشینی راهبردی کرده که نشان از ابرقدرت بودن ایران دارد. در همه دنیا ایران را به چشم ابرقدرت، عزت و اقتدار نگاه می کنند و آن را منجی کشورها و دولتهای دیگر می خوانند؛ چرا که ایران در برابر استکبار جهانی و ظالمین عالم که به همه دنیا ظلم میکنند و هیچکس جرأت ندارد با آنها مقابله کند، می ایستد، به زانو درمی‌آورد و شکست می‌دهد.

وی افزود: دشمنان اکنون مانده‌اند که از چه راهبردی استفاده کنند؛ همه راهها را امتحان کردهاند و در برابر این ملت بزرگ شکست خورده‌اند. آنها مدام تهدید میکنند و مدام پس میگیرند. ناکامی در جنگ با ایران بعد از یکصد و ۵۲ روز و تخلیه شتابزده تجهیزات نظامی از پایگاههای منطقه، همه نشان از عقب‌نشینی راهبردی آمریکا دارد و وابستگان آمریکا، اسرائیل و دولتهای عربی و نوکران آمریکا را به‌شدت نگران و هراسان کرده است؛ چرا که بقای خود را به حضور آمریکا در منطقه می‌دانند. در ادامه با گرامیداشت روز وقف، مردم را به وقف کردن بخشی از اموال برای آخرت خود دعوت کرد.

امام جمعه لاهرود در پایان با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت رسول اکرم (ص) در ۲۸ صفر و شهادت امام رئوف علی بن موسی الرضا (ع) در ۳۰ صفر، خواستار حضور پرشور مردم در مراسم سوگواری این ایام شد.

حجت‌الاسلام صفری گفت: تهدید به حمله به زیرساختهای انرژی نیز نشان عجز، شکست و هراسانی آمریکا و قدرت ایران بزرگ است؛ آنها می‌دانند اگر چنین اشتباه و خطایی از آنها سر بزند، کل منطقه در آتش می‌سوزد و این کار خودکشی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود که نتیجه آن خروج آمریکا از منطقه و فروپاشی متحدانش است.

امام جمعه لاهرود فرمایش پیامبر رحمت(ص) را راهبرد اساسی این روزها دانست و بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند؛ از خدای متعال برای امت خود سه درخواست کردم که دو تا را قبول و یکی را رد و به امت واگذار کردند. اولین درخواستم این بود که خدایا اجازه نده امتم از گرسنگی و قحطی و کمبود معیشت از بین بروند که خداوند پذیرفت. دوم اینکه خدایا اجازه نده دشمنی بر آنها مسلط شود و نابودشان کند که خداوند پذیرفت و سوم اینکه خدایا اجازه نده آنان دچار نزاع و اختلاف داخلی شوند؛ اما خدای متعال مرا از این درخواست منع فرمود و آن را نداد.

وی این حدیث را هشدار راهبردی به تمام جوامع اسلامی در طول تاریخ دانست و خاطرنشان کرد: دو نعمت کلان رفاه و امنیت تنها در سایه وحدت کلمه محقق و میسر است و گرفتاری مسلمانان به قحطی و سلطه استعمار، بلاهای تصادفی نیست، بلکه نتیجه تفرقه و عدم وحدت است.

گرانبهاترین سرمایه هر ملت، اتحاد و انسجام درونی است

حجت‌الاسلام صفری با بیان اینکه گرانبهاترین سرمایه هر ملت، اتحاد، همدلی و انسجام درونی است، تصریح کرد: اگر این سرمایه محقق شود، دشمن جرأت نمی‌کند. اینکه دشمن جسارت می کند، نتیجه این است که عده ای در داخل با دشمن همصدا می‌شوند و از دشمن می‌ترسند. اگر همه با هم زیر پرچم ولایت، همدل و متحد باشیم، یقیناً بر دشمن پیروز خواهیم شد و اگر کسی در داخل با دشمن همصدا شود، خون تمام کسانی که ریخته می‌شود به گردن آنهاست.

وی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و میادین در روزهای اخیر گفت: مردم نه تنها خسته نشده‌اند، بلکه خواستار انتقام خون پاک شهدا و اتحاد بیشتر امت مبعوث شده و تمامی امت اسلام هستند.

امام جمعه لاهرود از تمامی ملت مجاهد و مبعوث شده‌ای که در این یک صد و ۵۲ روز در خیابانها حضور دارند و امنیت ایران عزیز و امت اسلام را تأمین کردند، خالصانه، صمیمانه و متواضعانه قدردانی کرد و گفت: همچنان محکم، استوار و صبور به این جهاد حضور ادامه دهید، چرا که به فتح قله نزدیک شده‌ایم و چند قدمی مانده است.

حجت‌الاسلام صفری در بخش دیگری از خطبه‌ها، پیاده روی اربعین را نمایشگاه قدرت و عزت شیعیان دانست و گفت: دنیا به عظمت، منطق، برهان و عقلانیت فرهنگ شیعه اعتراف می‌کند. رسانه‌های معاند عاجز از نمایش این معجزه بزرگ الهی هستند و از نمایش دادن این مظهر عظمت شیعه منع شده اند. همه شرکت کنندگان در پیاده‌روی یک کلام می‌گفتند که ایران منجی انسانهای دنیا و مظلومین عالم است و امید ما به ایران است؛ بر خود فخر کنید و این عظمت و عزت را قدر بدانید.

امام جمعه لاهرود با دعوت آحاد مردم به رعایت الگوی مصرف گفت: در مصرف برق و انرژی صرفه جویی کنیم؛ رسم انسانیت این نیست که اسراف کنیم و نمی دانید با چه زحمتی این نعمت الهی به دست ما می‌آید. ما سه برابر دنیا مصرف می‌کنیم. الگوی مصرف را رعایت کنید تا مصرف شما شامل تخفیف ویژه و حتی رایگان شود؛ پرمصرفها با کنتور هوشمند قطع می‌شوند.

حجت الاسلام صفری در ادامه فرا رسیدن هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را گرامی داشت و از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه قدردانی کرد.