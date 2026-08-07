یکصدوشصتمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یکصدوشصتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته بیستوسوم این حرکت مردمی، شامگاه جمعه ۱۶ مردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع از ساعت ۲۱ با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی کرمانشاه آغاز میشود و شرکتکنندگان مسیر میدان پارک معلم تا چهارراه امیرکبیر را طی خواهند کرد.
اجتماع «نحن المنتقمون» در هفتههای اخیر با هدف اعلام حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، تجدید میثاق با شهدا، محکومیت جنایات دشمنان و تأکید بر حفظ وحدت و اقتدار ملی بهصورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و هر هفته با استقبال گسترده مردم همراه است.
برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردهاند که شعار محوری این هفته «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم» است؛ شعاری که بر همبستگی ملی، حمایت از امنیت و اقتدار کشور و استمرار حضور مردم در صحنه تأکید دارد.
پیشبینی میشود این اجتماع نیز همچون هفتههای گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و هیئات مذهبی برگزار شود.
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