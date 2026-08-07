علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: طی این مدت، شرایط جوی در غالب نقاط استان پایدار خواهد بود و تنها در برخی ساعات، وزش باد و رشد ابر به‌عنوان مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا، تصریح کرد: میانگین دمای هوا در سطح استان طی امروز و فردا تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما از روز یکشنبه تا دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.

زورآوند ادامه داد: هرچند این کاهش دما از شدت گرمای هوا تا حدودی خواهد کاست، اما همچنان در مناطق گرمسیری استان، دما در سطوح نسبتاً بالا باقی می‌ماند.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در نقاط مختلف استان، گفت: در شبانه‌روز گذشته، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه بودند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق گرمسیر، خواست با توجه به تداوم هوای گرم در روزهای پیش‌رو، توصیه‌های هواشناسی و نکات مربوط به مدیریت مصرف آب و برق و پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز را مدنظر قرار دهند.