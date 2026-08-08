هوای اصفهان در هفدهمین روز مردادماه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه ۱۷ مرداد با میانگین ۶۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۶، دانشگاه صنعتی و فرشادی ۶۱، فیض ۵۲، کاوه ۸۴، محور شرق قهاب ۹۶ و ولدان ۷۷ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه پارک زمزم و رودکی با عدد ۲۹، میدان انقلاب ۴۴، رهنان، کردآباد و میرزا طاهر ۴۹ و سپاهانشهر ۴۱ AQI پاک است.
همچنین شاخص هوا در ایستگاه پروین اعتصامی با عدد ۱۱۳ و زینبیه ۱۲۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما