خبرگزاری مهر،گروه استانها: با تداوم ناترازی تولید و مصرف برق و افزایش فشار بر شبکه توزیع، مقابله با عوامل تشدیدکننده مصرف به یکی از اولویتهای دستگاههای مسئول تبدیل شده است.
در این میان، فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بسیار بالای برق، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت برق کشور به شمار میرود؛ مراکزی که با استفاده از برق یارانهای و خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر تحمیل خسارت به زیرساختهای توزیع، زمینه بروز خاموشی، کاهش پایداری شبکه و اختلال در تأمین برق بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی را فراهم میکنند.
بر همین اساس، در استان فارس نیز با تشدید نظارتها و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی، شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت بیشتری دنبال میشود. رصد مستمر الگوی مصرف برق، انجام اقدامات اطلاعاتی، تشکیل پروندههای قضایی و توقیف تجهیزات غیرمجاز، بخشی از برنامههایی است که با هدف صیانت از شبکه برق، جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ حقوق عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان معتقدند تداوم این اقدامات، در کنار مشارکت و گزارشهای مردمی، میتواند نقش مؤثری در کاهش بار تحمیلی بر شبکه برق و جلوگیری از فعالیت سودجویانی داشته باشد که منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح میدهند.
مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است
سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است، گفت: این مأموریت بر اساس تأکیدات فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده انتظامی استان فارس به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز یکهزار و ۵۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شد و امسال نیز با وجود همزمانی برخی مأموریتهای امنیتی و محدودیتهای ناشی از شرایط کشور، روند مقابله با این تخلف با جدیت ادامه یافته است.
رشد ۳۷ درصدی کشف ماینر نسبت به سال گذشته
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۷۳۵ دستگاه ماینر کشف شده بود، گفت: کشف یکهزار و ۹ دستگاه در چهار ماه نخست امسال نشاندهنده رشد ۳۷ درصدی کشفیات در این حوزه است.
وی با اشاره به شهرستانهای دارای بیشترین کشفیات افزود: مرودشت، داراب، لارستان، سروستان، لامرد، زرقان، فسا و استهبان از جمله شهرستانهایی هستند که بیشترین اقدامات پلیسی در زمینه شناسایی و توقیف ماینرهای غیرمجاز در آنها انجام شده است.
رضایی تأکید کرد: فعالیت غیرمجاز ماینرها آسیب جدی به شبکه برق وارد میکند و موجب افزایش فشار بر شبکه، قطعی برق در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی و نارضایتی عمومی میشود؛ از این رو برخورد با این پدیده علاوه بر حفظ منابع انرژی، نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد.
وی از تشکیل تیمهای تخصصی و شبانهروزی برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز خبر داد و گفت: این تیمها با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، ادارهکل تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بهصورت مستمر مراکز مشکوک را رصد و با اخذ مجوزهای قضایی نسبت به کشف و توقیف تجهیزات اقدام میکنند.
هر ماینر برابر با ۱۵ واحد مسکونی برق مصرف میکند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با اشاره به مصرف بالای برق این دستگاهها اظهار کرد: هر دستگاه ماینر به طور متوسط معادل مصرف برق ۱۰ تا ۱۵ واحد مسکونی برق مصرف میکند و همین موضوع یکی از عوامل فشار بر شبکه توزیع برق است.
وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، گزارشهای خود را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ (مرکز خبری پلیس امنیت اقتصادی) اعلام کنند و اطمینان داشته باشند که هویت گزارشدهندگان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مراجع قضایی، برخوردی قاطع، هدفمند و بدون اغماض با استفادهکنندگان غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز خواهد داشت.
وات ماینر پرکاربردترین ماینر ایران است
محسن بندهخدا مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز شرکت توزیع نیروی برق فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نحوه فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز گفت: ماینرها دستگاههای سختافزاری هستند که بهصورت اختصاصی برای استخراج ارزهای دیجیتال طراحی شدهاند و با توان پردازشی بالا، معادلات ریاضی شبکه بلاکچین را حل و تراکنشها را تأیید میکنند.
وی افزود: برخی از این دستگاهها تنها برای استخراج یک نوع ارز دیجیتال مانند بیتکوین طراحی شدهاند و برندهایی نظیر واتماینر از جمله تجهیزات پرکاربرد در ایران به شمار میروند.
ماینرها باید مجوز قانونی از وزات صمت دریافت کنند
مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به شرایط قانونی استفاده از این تجهیزات گفت: متقاضیان فعالیت قانونی باید مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند و برق مصرفی آنان نیز با تعرفه تجاری ـ صادراتی محاسبه میشود که به دلیل هزینه بالای برق، استفاده از این دستگاهها با تعرفه خانگی صرفه اقتصادی ندارد.
بندهخدا ادامه داد: به همین دلیل برخی افراد به استفاده غیرمجاز از شبکه برق روی میآورند که این اقدام تخلف محسوب میشود.
وی با بیان اینکه قیمت ماینرها بسته به نوع، مدل و نو یا دستدوم بودن متفاوت است، اظهار کرد: قیمت این دستگاهها از حدود ۱۰۰ میلیون تومان آغاز میشود.
بیشترین کشفیات ماینر مربوط به شهرستانهای لامرد و داراب است
وی همچنین درباره میزان مصرف برق این تجهیزات گفت: هر دستگاه ماینر دستکم حدود سه کیلووات برق مصرف میکند که معادل مصرف برق حدود ۱۰ مشترک خانگی است.
بندهخدا در پایان با اشاره به آمار کشفیات امسال خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در محدوده شرکت توزیع نیروی برق فارس، ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۲۹ مرکز کشف شده که بیشترین موارد مربوط به شهرستانهای جنوبی استان، بهویژه لامرد و داراب بوده است.
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