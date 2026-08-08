حضور ۴ هزار نیروی شهرداری تهران در عملیات اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تهران در ایام اربعین حسینی با استقرار ۲۳ قرارگاه عملیاتی در مرزها و شهرهای زیارتی عراق، خدمات مختلفی را برای پشتیبانی از زائران ارائه کرده است. همچنین ۳۱ موکب مجبان رضا(ع) در این عملیات فعال هستند.
فعالیت بیش از ۴ هزار نیروی متخصص
در بخش ساختار اجرایی و نیروی انسانی، بیش از ۴ هزار نیروی عملیاتی متخصص در این عملیات حضور دارند که شامل ۷۵۰ پاکبان، ۳۰ پزشک و ۸۰ آتشنشان میشود.
همچنین بیش از ۵۸ هزار قلم اقلام زیرساختی برای اجرای این برنامهها تأمین شده که شامل استراحتگاه، حمام، نمازخانه و غرفههای ویژه مادر و کودک است.
تأمین ۳۵۰۰ قلم تجهیزات
در بخش لجستیک و تجهیزات فنی نیز ۱۷۹ دستگاه ماشینآلات خدماتی و ۳۵۰۰ قلم تجهیزات رفاهی برای پشتیبانی از عملیات اربعین پیشبینی شده است.
ارائه ۶۶ هزار خدمت سلامت و توزیع ۶۵۰ هزار وعده غذا
در حوزه سلامت و درمان، ۶۶ هزار خدمت سلامت و درمانی ارائه شده است. این خدمات شامل پذیرش بیماران، خدمات مراقبتی و اقدامات پزشکی در مراکز درمانی مرزی است.
همچنین ۶۵۰ هزار وعده غذا در قالب خدمات پذیرایی و توزیع وعدههای غذایی در موکبهای شهرداری ارائه شده است.
اجرای ۵۰۰ هزار برنامه و مسابقه فرهنگی
در بخش فرهنگی، ۵۰۰ هزار مورد اجرای مسابقات فرهنگی در نظر گرفته شده است. این برنامهها شامل مسابقات فرهنگی و سرود، برپایی موکبهای فرهنگی و اجرای طرح آرمان دانشآموزی بوده که با مشارکت بیش از ۶ هزار دانشآموز همراه شده است.
همچنین ۵۰۰ هزار محصول فرهنگی تولید شده که شامل جعبه، پوستر، پرچم و کتابهای مذهبی است.
توزیع ۱۰۸ هزار هدیه و قلم دانشجویی
در بخش دیگری از فعالیتهای فرهنگی، ۱۰۸ هزار هدیه و قلم دانشجویی با هدف توزیع اقلام فرهنگی و هدایا در قالب فعالیتهای ستادهای آرمان تهیه شده است.
در مجموع، شهرداری تهران در این عملیات، ظرفیتهای اجرایی، خدمات شهری، سلامت، پشتیبانی و فرهنگی خود را برای ارائه خدمات به زائران اربعین در مرزها و شهرهای زیارتی عراق به کار گرفته است.
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