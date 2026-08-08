به گزارش خبرنگار مهر، مجید جندقیان صبح شنبه در بازدید فعالیت‌ صندوق اعتبارات خرد زنان روستای کوشک شهرستان گرمسار، اظهار کرد: حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی و کارآفرینی زنان روستایی مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه صندوق‌ اعتبارات خرد زنان روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی دارند، اظهار داشت: اعضای این صندوق‌ها با اتکا به سرمایه‌های اندک اما مدیریت شده و با بهره‌گیری از روحیه خودباوری، در بخش‌های مختلف تولیدات کشاورزی، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند.

مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: توسعه این فعالیت‌ها علاوه بر کمک به تأمین معیشت خانوارهای روستایی، موجب ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها می‌شود و می‌تواند از روند مهاجرت روستاییان جلوگیری کند.

جندقیان با اشاره به اجرای طرح زنجیره ارزش تولید در روستای کوشک، این طرح را زمینه‌ای برای عبور از تولیدات سنتی به سمت فعالیت‌های اقتصادی پایدار دانست و یادآور شد: اتصال صندوق‌های اعتبارات خرد به زنجیره ارزش تولید، زمینه را برای افزایش بهره‌وری، ایجاد بازار فروش و تبدیل فعالیت‌های خرد به کسب‌وکارهای پایدار فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: حمایت از صندوق‌های خرد متصل به زنجیره ارزش، یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است، چرا که این صندوق‌ها با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های موجود در روستا، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و کاهش وابستگی به تولیدات خارج از روستا دارند.