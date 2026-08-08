به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:
هفدهم مرداد، فرصتی است برای قدردانی از کسانی که با تعهد، دقت و صداقت، روایتگر زندگی و زمانه ما هستند. خبرنگاران با قلم، دوربین و نگاه مسئولانه خود، نهتنها رویدادها را ثبت میکنند، بلکه به جامعه فرصت میدهند واقعیت را روشنتر ببیند و آگاهانهتر قضاوت کند.
در روزگاری که سرعت انتشار اطلاعات، گاه مجال تأمل را میگیرد، آنچه به کار خبرنگار اعتبار میبخشد، پایبندی به حقیقت، انصاف و اخلاق حرفهای است. اعتماد عمومی، سرمایهای است که رسانههای مسئول و خبرنگاران متعهد، آن را با سالها تلاش و امانتداری به دست میآورند و پاس میدارند.
برای ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خبرنگاران تنها روایتگر برنامهها و رویدادها نیستند؛ آنان همراهان فرهنگی ما در روایت دنیای کودکی و نوجوانیاند. هر بار که از یک کتاب، یک مرکز فرهنگی، یک اثر هنری، یک مربی یا استعداد یک کودک و نوجوان مینویسند، در حقیقت از آینده این سرزمین روایت میکنند؛ آیندهای که ریشه در فرهنگ، دانایی، خلاقیت و امید دارد.
در سالهای گذشته، رسانهها با نگاه مسئولانه خود، فعالیتهای کانون را به خانوادهها و جامعه معرفی کردهاند و با بازتاب دغدغهها، ظرفیتها و دستاوردهای حوزه کودک و نوجوان، نقش مؤثری در گسترش این جریان فرهنگی داشتهاند. این همراهی، برای ما ارزشمند و امیدآفرین است.
روز خبرنگار، فرصتی است تا از همه خبرنگاران، عکاسان خبری و فعالان رسانهای، بهویژه خبرنگاران حوزه کودک و نوجوان که با دغدغهمندی و مسئولیتپذیری در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودهاند، صمیمانه قدردانی کنم.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه خبر، این روز را به همه خبرنگاران تبریک میگویم و امیدوارم قلمهای مسئول، آزاد و حقیقتجو، همچنان روشنیبخش مسیر آگاهی، فرهنگ و امید برای ایران عزیز باشند.
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