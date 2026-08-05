به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد محرم و اربعین کانون با اعلام این خبر افزود: همزمان با اجرای پویش «هدیه خوبان» و در آستانه اربعین حسینی، کودکان و نوجوانان در سراسر کشور، امسال بیش از ۶۰هزار دستسازه با مضامین عاشورایی و هویت ایرانی ـ اسلامی تولید کردند.
فروهر معدنی خاطرنشان کرد: این پویش که در امتداد سیاست نوجوانمحوری و با هدف تعمیق معارف عاشورایی، تقویت خلاقیت هنری و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی برگزار میشود، هر سال با استقبال گسترده اعضای کانون همراه است. دستسازههای تولیدشده با بهرهگیری از ظرفیت فعالیتهای فرهنگی، هنری و فرآیندمحور مراکز کانون و تجمعهای شبانه و با مشارکت کودکان، نوجوانان، مربیان و خانوادهها آماده شده و بخشی از آنها به عنوان یادگاری برای زائران اربعین حسینی اهدا میشود.
وی افزود: مقایسه آمارها نشان میدهد استقبال از این پویش در سال جاری رشد چشمگیری داشته است؛ بهگونهای که تعداد دستسازههای تولیدشده از حدود ۴۲هزار اثر در سال گذشته به بیش از ۶۰هزار اثر در سال جاری رسیده که بیانگر افزایش قابل توجه مشارکت و نقش افرینی نوجوانان در این حرکت فرهنگی است.
بر اساس شیوهنامه ابلاغی ستاد محرم و اربعین کانون، آثار امسال با تأکید بر هویت بصری ملیـاسلامی، بهرهگیری از نمادهای عاشورایی و توجه ویژه به موضوع مظلومیت شهدای کودک، تولید و توزیع میشد.
پویش «هدیه خوبان» با محوریت بازتاب مظلومیت شهدای کودک میناب یکی از برنامههای شاخص کانون پرورش فکری در ایام محرم و اربعین است که با تکیه بر فعالیتهای فرآیندمحور فرهنگی و هنری، زمینه مشارکت خلاقانه کودکان و نوجوانان در ترویج فرهنگ عاشورا را فراهم میکند.
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