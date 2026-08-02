فراخوان ارسال آثار ادبی با موضوع «رهبر شهید» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، معرفی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های رهبر شهید به نسل امروز و خلق آثاری ماندگار برای معرفی ارزش‌ها، آرمان‌ها و میراث معنوی رهبر شهید و انتقال مفاهیم به نسل‌های آینده منتشر شده است.

انتشارات کانون پرورش فکری از نویسندگان، داستان‌نویسان، پژوهش‌گران و علاقه‌مندان دعوت کرده است آثار خود را در محورهای تعیین‌شده به دبیرخانه این فراخوان ارسال کنند.

موضوع‌های پیشنهادی این فراخوان شامل «زندگی، شخصیت و سیره رهبر شهید»، «نقش رهبر شهید در اعتلای ارزش‌های ملی و دینی»، «ایثار، مقاومت و روحیه جهادی»، «تأثیر اندیشه‌ها و آرمان‌های رهبر شهید بر نسل جوان» و «روایت‌های الهام‌بخش از مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها» است.

بر اساس این خبر، آثار ارسالی در قالب‌های «داستان کودک و نوجوان»، «داستان کوتاه» و «رمان» پذیرفته می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و نشانی، از طریق پیام‌رسان‌های بله و ایتا به شماره ۰۹۹۰۵۰۹۵۲۵۵ یا از طریق پست الکترونیکی paziresh.asar@kpf.ir به دبیرخانه پذیرش اثر انتشارات کانون پرورش فکری ارسال کنند.