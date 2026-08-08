به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرازمند، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مراحل پایانی آمادهسازی پلتفرم «مزرعه من» خبر داد و گفت: مراحل آمادهسازی این پلتفرم در حال تکمیل است و این سامانه با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای اتصال خدمات و بازیگران مختلف زنجیره ارزش کشاورزی طراحی شده است.
وی افزود: در طراحی «مزرعه من»، تلاش شده است خدمات مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی که در حال حاضر در بسترهای مختلف ارائه میشوند، در یک چارچوب منسجم در دسترس قرار گیرند تا فرآیند دریافت خدمات برای کشاورزان و سایر فعالان زنجیره تسهیل شود.
اتصال از نهاده تا بازار
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات با اشاره به دامنه خدمات پیشبینیشده در این پلتفرم گفت: «مزرعه من» حلقههای مختلف زنجیره ارزش کشاورزی را از تأمین نهاده و تولید تا بازار، خدمات مالی و کشت قراردادی به یکدیگر متصل میکند و زمینه دسترسی یکپارچهتر بهرهبرداران به این خدمات را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: هدف از ایجاد این بستر، صرفاً ارائه یک خدمت دیجیتال جدید نیست، بلکه ایجاد ارتباط میان خدمات و بازیگران مختلف بخش کشاورزی و کاهش پراکندگی خدمات در بسترهای متعدد است.
وی تأکید کرد: اتصال این خدمات میتواند با فراهم کردن اطلاعات و خدمات مرتبط در یک بستر واحد، به تصمیمگیری دقیقتر، دسترسی آسانتر به خدمات و ارائه خدمات متناسبتر با نیاز بهرهبرداران کمک کند.
همکاری با همراه اول برای توسعه خدمات هوشمند
فرازمند همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت شرکتهای توانمند فناوری در مسیر تحول دیجیتال بخش کشاورزی اظهار کرد: همکاری با شرکتی داخلی برای اجرای پروژههای ملی آغاز شده است و در همین چارچوب، نخستین دستیار هوشمند و سخنگوی بخش کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز راهاندازی شده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت فناوری و هوش مصنوعی در کنار توسعه زیرساختهای دیجیتال، امکان ارائه خدمات سریعتر و هدفمندتر و دسترسی بهتر فعالان بخش کشاورزی به اطلاعات و دانش مورد نیاز را فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات در پایان تصریح کرد: «مزرعه من» با رویکرد اتصال خدمات پراکنده و ایجاد یک بستر واحد برای تعامل میان بخشهای مختلف زنجیره ارزش کشاورزی در حال تکمیل است و با نهایی شدن مراحل آمادهسازی، وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
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