به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) در راستای ترویج آگاهی‌های جهانی درباره آینده تغذیه و حفاظت از سیاره زمین، فراخوان رسمی خود را برای مسابقه طراحی پوستر سال ۲۰۲۶ منتشر کرد. این مسابقه که مخاطب اصلی آن کودکان و نوجوانان در بازه سنی ۵ تا ۱۹ سال هستند، فرصتی است تا دیدگاه‌های خلاقانه نسل آینده درباره چالش‌های جهانی غذا به نمایش گذاشته شود.

نوآوری امروز برای تغذیه فردا

موضوع اصلی این رقابت بین‌المللی، «امروز نوآوری کنید، فردا را تغذیه کنید» تعیین شده است. شرکت‌کنندگان باید از طریق هنر و طراحی، نشان دهند که چگونه نوآوری‌ها، از پیشرفت‌های علمی و فناوری گرفته تا بهره‌گیری از دانش سنتی و ایده‌های خلاقانه -می‌تواند به تأمین غذای جهان، محافظت از محیط زیست و ساختن آینده‌ای بهتر برای همه انسان‌ها کمک کند.

براساس اعلام فائو، آثار برگزیده و برنده این مسابقه در کانال‌ها و پلتفرم‌های رسمی جهانی این سازمان در سطح بین‌المللی نمایش داده خواهند شد. علاوه‌بر این، برندگان این رقابت موفق به دریافت «گواهی تقدیر» از سوی سازمان فائو شده و هدایای ویژه‌ای نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

زمان ارسال آثار حداکثر تا تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) از طریق وب‌سایت رسمی سازمان فائو اعلام شده است.