به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یخچال از مهم‌ترین وسایل هر خانه به شمار می‌رود و عملکرد صحیح آن نقش مستقیمی در حفظ کیفیت مواد غذایی و جلوگیری از هدررفت هزینه‌های خانوار دارد. به همین دلیل، زمانی که یخچال الکترواستیل مانند گذشته خنک نمی‌کند یا دمای داخل آن افزایش پیدا می‌کند، نباید این موضوع را یک مشکل ساده تلقی کرد. بسیاری از خرابی‌های اولیه در صورت بی‌توجهی، به ایرادهای جدی‌تری مانند خرابی کمپرسور یا برد الکترونیکی تبدیل می‌شوند که هزینه تعمیر آن‌ها به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

کارشناسان حوزه تعمیرات لوازم خانگی معتقدند بخش زیادی از خرابی‌های یخچال، در صورت تشخیص به‌موقع و سرویس اصولی، قابل پیشگیری هستند. آشنایی با علائم اولیه خرابی و مراجعه به مراکز تخصصی می‌تواند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرده و عمر مفید دستگاه را افزایش دهد.

اولین نشانه‌های کاهش سرمای یخچال

کاهش سرمای یخچال معمولاً به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود. در بسیاری از مواقع کاربران متوجه این تغییرات نمی‌شوند و زمانی برای تعمیر اقدام می‌کنند که خرابی به بخش‌های اصلی دستگاه رسیده است.

از مهم‌ترین علائم می‌توان به گرم شدن مواد غذایی، نرم شدن مواد منجمد، یکسره کار کردن موتور، افزایش مصرف برق، ایجاد صدای غیرعادی، جمع شدن آب در کف یخچال، ایجاد بوی نامطبوع و تغییر محسوس دمای داخل کابین اشاره کرد. مشاهده هر یک از این نشانه‌ها می‌تواند هشداری برای بررسی فوری دستگاه باشد.

خرابی کمپرسور؛ مهم‌ترین دلیل کاهش سرمایش

کمپرسور قلب سیستم سرمایشی یخچال محسوب می‌شود و وظیفه گردش گاز مبرد را بر عهده دارد. اگر این قطعه دچار ضعف یا خرابی شود، سرمای لازم تولید نخواهد شد. گاهی کمپرسور روشن نمی‌شود و گاهی نیز بدون توقف کار می‌کند که هر دو حالت نیاز به بررسی تخصصی دارند.

کار کردن مداوم کمپرسور علاوه بر افزایش مصرف برق، فشار زیادی به موتور وارد می‌کند و در صورت ادامه این وضعیت، احتمال سوختن آن افزایش می‌یابد.

کمبود گاز یا نشتی در مدار سرمایش

یکی دیگر از دلایل رایج خنک نکردن یخچال، کاهش میزان گاز مبرد است. نشتی در لوله‌های مدار سرمایش باعث می‌شود فرآیند تولید سرما به‌درستی انجام نشود. برخلاف تصور برخی کاربران، شارژ گاز بدون پیدا کردن محل نشتی، راه‌حل دائمی نیست و ممکن است پس از مدت کوتاهی دوباره همان مشکل تکرار شود.

به همین دلیل، تکنسین‌های متخصص ابتدا محل نشتی را بررسی کرده و پس از رفع کامل آن، عملیات شارژ گاز را انجام می‌دهند.

خرابی فن و اختلال در گردش هوای سرد

فن اواپراتور و فن کندانسور نقش مهمی در توزیع هوای سرد دارند. خرابی هر یک از این قطعات باعث می‌شود بخشی از یخچال سرمای کافی نداشته باشد یا دمای فریزر و یخچال با یکدیگر تفاوت زیادی پیدا کند.

در برخی موارد نیز صدای غیرعادی از داخل دستگاه، نشانه خرابی فن یا برخورد پره‌های آن با برفک ایجاد شده در اطراف اواپراتور است.

برد الکترونیکی؛ مغز متفکر یخچال

در مدل‌های جدید الکترواستیل، برد الکترونیکی وظیفه کنترل عملکرد کمپرسور، فن، سنسورها و سیستم دیفراست را بر عهده دارد. خرابی این قطعه می‌تواند باعث ایجاد خطاهای مختلف و کاهش عملکرد سیستم سرمایشی شود.

تعمیر برد نیاز به تجهیزات تخصصی و تجربه کافی دارد و هرگونه تعمیر غیراصولی ممکن است باعث آسیب بیشتر به دستگاه شود.

خرابی لاستیک دور درب

لاستیک دور درب از خروج هوای سرد و ورود هوای گرم جلوگیری می‌کند. اگر این لاستیک فرسوده یا پاره شود، کمپرسور مجبور خواهد بود زمان بیشتری کار کند تا دمای داخل یخچال را حفظ کند. این موضوع علاوه بر افزایش مصرف برق، عمر موتور را نیز کاهش می‌دهد.

بررسی دوره‌ای سلامت لاستیک دور درب، یکی از ساده‌ترین روش‌های پیشگیری از این مشکل است.

نقش سرویس دوره‌ای در افزایش عمر یخچال

کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران هر شش تا دوازده ماه یک‌بار یخچال خود را سرویس کنند. تمیز کردن کندانسور، بررسی فن‌ها، کنترل عملکرد کمپرسور، تست سنسورها، بررسی میزان گاز و اطمینان از سلامت برد الکترونیکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در سرویس دوره‌ای انجام می‌شود.

این اقدامات علاوه بر کاهش احتمال خرابی، باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان دستگاه نیز خواهد شد.

چه زمانی باید با تعمیرکار تماس گرفت؟

اگر یخچال شما بیش از چند ساعت سرمای کافی ندارد، مواد غذایی در حال فاسد شدن هستند، موتور به‌صورت مداوم کار می‌کند، صدای غیرعادی از دستگاه شنیده می‌شود یا روی نمایشگر خطا مشاهده می‌کنید، بهتر است تعمیر را به تعویق نیندازید.

کاربران جنوب غرب استان تهران می‌توانند برای عیب‌یابی و تعمیر تخصصی از خدمات نمایندگی تعمیرات الکترواستیل در اسلامشهر استفاده کنند. در این مراکز، تکنسین‌ها پس از بررسی کامل دستگاه، علت اصلی خرابی را مشخص کرده و فرآیند تعمیر را با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام می‌دهند.

ساکنان بهارستان و مناطق اطراف نیز می‌توانند از خدمات نمایندگی الکترواستیل در نسیم شهر بهره‌مند شوند. این خدمات شامل تعمیر انواع یخچال، یخچال فریزر و ساید بای ساید، رفع مشکلات سیستم سرمایشی، تعمیر برد، تعویض فن، رفع نشتی گاز و سرویس کامل دستگاه است.

همچنین شهروندان غرب استان تهران می‌توانند با استفاده از خدمات نمایندگی خدمات یخچال الکترواستیل در شهریار از اعزام سریع تکنسین، تعمیر در محل و استفاده از قطعات استاندارد بهره‌مند شوند. در بسیاری از موارد، تعمیرات بدون نیاز به جابه‌جایی دستگاه انجام می‌شود که این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، از آسیب‌های احتمالی هنگام حمل نیز جلوگیری می‌کند.

چگونه از خرابی یخچال جلوگیری کنیم؟

رعایت چند نکته ساده می‌تواند احتمال خرابی یخچال را تا حد زیادی کاهش دهد. قرار ندادن غذای داغ داخل یخچال، تنظیم صحیح دمای دستگاه، تمیز کردن منظم کندانسور، حفظ فاصله مناسب یخچال از دیوار، باز و بسته نکردن مداوم درب و جلوگیری از پر کردن بیش از حد کابین، از مهم‌ترین توصیه‌های کارشناسان است.

همچنین بهتر است در صورت مشاهده هرگونه تغییر در عملکرد دستگاه، قبل از گسترش خرابی با یک مرکز تخصصی مشورت کنید.

جمع‌بندی

خنک نکردن یخچال الکترواستیل می‌تواند دلایل مختلفی از جمله خرابی کمپرسور، کمبود گاز، ایراد در برد الکترونیکی، خرابی فن یا فرسودگی لاستیک دور درب داشته باشد. تشخیص صحیح علت خرابی و اقدام به‌موقع برای تعمیر، از آسیب دیدن قطعات اصلی جلوگیری کرده و هزینه‌های تعمیر را کاهش می‌دهد. متخصصان توصیه می‌کنند کاربران سرویس دوره‌ای دستگاه را جدی بگیرند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌های کاهش سرمایش، از خدمات مراکز تخصصی استفاده کنند. این اقدام علاوه بر افزایش عمر مفید یخچال، موجب کاهش مصرف انرژی، حفظ کیفیت مواد غذایی و جلوگیری از هزینه‌های سنگین در آینده خواهد شد.

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