قیمت بلیت اتوبوس تهران - مشهد مشخص شد+ آدرس سامانه خرید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از ابتدای هفته جاری در استان تهران آغاز شد و تا روز دوشنبه (۱۵ تیر) ادامه داشت. پس از پایان آیین‌های تهران، مراسم روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) در استان قم برگزار شد و امروز، چهارشنبه (۱۷ تیر)، پیکر ایشان در شهرهای نجف و کربلای عراق تشییع شد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین پایانی تشییع و خاکسپاری روز پنجشنبه (۱۸ تیر) در مشهد مقدس برگزار می‌شود و پیکر رهبر شهید در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی افزایش چشمگیر تقاضای سفر به مشهد همزمان با برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری، دستگاه‌های متولی حوزه حمل‌ونقل از روزهای گذشته تمهیدات ویژه‌ای را برای مدیریت سفر زائران و عزاداران در نظر گرفته‌اند.

در همین راستا، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرد که از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) تا روز شنبه (۲۰ تیر)، فروش اینترنتی بلیت اتوبوس صرفاً برای سفر به مقصد مشهد انجام می‌شود. همچنین در این بازه زمانی، امکان خرید بلیت رفت و برگشت از مشهد برای مسافران فراهم شده تا مدیریت ناوگان با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین از فروش بلیت‌های اتوبوسی مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در سامانه «سپاس»خبر داد.

تخفیف ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس مشهد

از سوی دیگر، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای مدیریت سفرهای اوج، از استقرار ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در استان خراسان رضوی خبر داد.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور مسئولیت جابه‌جایی عزاداران در مسیرهای تهران و قم را بر عهده داشته و از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) نیز تمامی ظرفیت ناوگان برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران رهبر شهید در مسیر مشهد مقدس به‌کار گرفته شده است.

خضری همچنین از ارائه ۲۰ درصد تخفیف در نرخ بلیت اتوبوس برای زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان خراسان رضوی خبر داد.

قیمت بلیت اتوبوس تهران - مشهد از ۷۹۰ هزار تا ۱.۳ میلیون

رصد خبرنگار مهر از سامانه «سپاس» نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بلیت اتوبوس برای مسیرهای منتهی به مشهد در این سامانه عرضه شده و متقاضیان امکان خرید اینترنتی بلیت را دارند. بررسی نرخ‌ها حاکی از آن است که قیمت بلیت، بسته به مبدأ، شرکت حمل‌ونقل و نوع ناوگان، از حدود ۷۹۰ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی مسیرها به یک میلیون و ۳۱۸ هزار تومان می‌رسد.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت اتوبوس سفر به مشهد مقدس و حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، از طریق سامانه «سپاس» به نشانی «sepas.rmto.ir/trips» اقدام کنند.