افزایش ۲۰ درصدی تولید گوشت مرغ در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب نکیسا صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، تعداد جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان در تیرماه سال جاری به یک میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۳۵ قطعه رسید که در مقایسه با یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۵۹۰ قطعه جوجه‌ریزی در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: میزان تولید گوشت مرغ استان نیز در همین بازه زمانی از ۱۰ هزار و ۵۶۰ تن در تیرماه سال گذشته به ۱۲ هزار و ۴۵۰ تن در تیرماه سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۲۰ درصدی تولید گوشت مرغ در استان بوشهر است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت طیور کشور بیان کرد: این افزایش تولید در شرایطی محقق شده است که صنعت طیور کشور هم‌زمان با آثار ناشی از جنگ و اجرای سیاست آزادسازی ارز ترجیحی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.

افزایش جوجه‌ریزی

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، تلاش و همراهی مرغداران، استمرار فعالیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مدیریت مناسب فرآیند تولید موجب شده است روند تولید در استان حفظ و حتی با افزایش همراه شود.

نکیسا تصریح کرد: افزایش جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ در استان بوشهر، ضمن تأمین پایدار نیاز بازار، نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: تداوم این روند، بیانگر ظرفیت مناسب، توانمندی و پایداری صنعت طیور استان بوشهر است و امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و همراهی تولیدکنندگان، شاهد حفظ روند رو به رشد تولید و تأمین مطمئن گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان باشیم.