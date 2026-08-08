به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس نسبت به تشدید حملات شهرک‌سازی در بیت‌ لحم هشدار داد و تاکید کرد ملت فلسطین از همه طرح‌های رژیم اشغالگر قدرتمندتر است.

محمود مرداوی، از رهبران جنبش حماس امروز شنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که تخریب خانه‌ها و آواره‌سازی فلسطینیان در روستای الولجه در شمال‌ غرب بیت‌ لحم و دیگر روستاها و شهرک‌های کرانه باختری، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است که کابینه فاشیست رژیم اشغالگر با هدف درهم‌ شکستن پایداری ملت فلسطین و تحمیل طرح‌های الحاق و کوچاندن اجباری اجرا می‌کند.

مرداوی گفت که صدور ده‌ها حکم تخریب و آواره‌سازی علیه بیش از ۱۰۰ خانواده فلسطینی در الولجه، بخشی از طرحی سازمان‌ یافته برای محاصره این منطقه است؛ طرحی که مشابه آن در تمامی استان‌های کرانه باختری اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: ملت ما ماندگارتر و قدرتمندتر از تمامی این طرح‌ها و سرکوبگری‌ها است.

این عضو جنبش حماس نسبت به پیامدهای ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه سرزمین و ملت فلسطین در کرانه باختری و بی‌اعتنایی آشکار این رژیم به تمامی هشدارهای بین‌المللی هشدار داد و گفت این اقدامات، خشم مردمی و مقاومت در تمامی اشکال آن را افزایش خواهد داد.

مرداوی تصریح کرد: مصادره اراضی، یهودی‌سازی اماکن مقدس و نابودی زیرساخت‌ها و مؤلفه‌های ضروری زندگی به‌ دست کابینه جنایتکار رژیم اشغالگر، هویت سرزمین فلسطین را تغییر نخواهد داد و هیچ مشروعیتی برای اشغالگران ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه اراده ملت فلسطین را برای پایداری، ماندن در سرزمین خود و دفاع از آن راسخ‌تر خواهد ساخت.

وی از ملت فلسطین در کرانه باختری اشغالی، به‌ ویژه ساکنان بیت‌ لحم خواست در برابر طرح‌ها و پروژه‌های خطرناک شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی بایستند.

مرداوی تاکید کرد مقاومت و وحدت ملی، حق و وظیفه‌ای برای حفظ کرامت ملت فلسطین و دفاع از سرزمین و اماکن مقدس آن است.