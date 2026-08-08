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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

کشف ۲۴ تن سوخت قاچاق در مرز میلک

کشف ۲۴ تن سوخت قاچاق در مرز میلک

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۴ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع هیدروکربن در مرز میلک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک میلک در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع هیدروکربن کشف کردند و بنابه نظر کارشناسان مربوطه ارزش سوخت قاچاق ۳۰میلیارد ریال اعلام شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6911267

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