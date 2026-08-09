تمهیدات ویژه راهداری استان سمنان برای تردد زائران در دهه پایانی صفر

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی عصر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی استان سمنان، با اشاره به فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر و افزایش سفرهای جادهای، بهویژه در مسیر تهران-مشهد، اظهار کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان تمهیدات ویژهای را برای مدیریت تردد و ارائه خدمات به کاربران جادهای در نظر گرفته است.
وی افزود: تمامی ظرفیتهای عملیاتی راهداری استان برای مدیریت تردد و خدمترسانی به زائران و مسافران در دهه پایانی ماه صفر به کار گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان ادامه داد: نیروهای راهداری در محورهای اصلی و پرتردد استان حضور مستمر خواهند داشت و گشتهای راهداری نیز بهصورت شبانهروزی وضعیت راهها را پایش میکنند.
قدمی با بیان اینکه اکیپهای عملیاتی در صورت بروز مشکل در محورهای مواصلاتی در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل میشوند، گفت: این اکیپها نسبت به رفع خرابیهای احتمالی، پاکسازی مسیر و رسیدگی به حوادث اقدام خواهند کرد.
وی اضافه کرد: تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از تردد ایمن مسافران در محورهای استان پیشبینی شده و نیروهای عملیاتی در کنار گشتهای راهداری آماده ارائه خدمات هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول در ایام افزایش سفر تأکید کرد و گفت: هماهنگیهای لازم با پلیس راه، دستگاههای امدادی و خدماترسان انجام شده است تا در صورت افزایش حجم ترافیک یا وقوع حوادث احتمالی، مدیریت ترافیک و عملیات امدادرسانی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
قدمی با اشاره به نقش سامانه ۱۴۱ در اطلاعرسانی به کاربران جادهای خاطرنشان کرد: مسافران میتوانند پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، با استفاده از این سامانه از آخرین وضعیت ترافیکی، شرایط محورهای مواصلاتی و محدودیتهای احتمالی مطلع شوند.
وی افزود: کاربران جادهای همچنین میتوانند پرسشها، پیشنهادها، انتقادات و شکایات خود در حوزه راه و حملونقل جادهای را از طریق سامانه ۱۴۱ ثبت کنند تا موضوعات در مجموعه راهداری بررسی و پیگیری شود.
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