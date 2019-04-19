زندانیان جرائم غیرعمد ۲۶ میلیارد ریال کمک بلاعوض دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان کردستان، اسحاق ابراهیمی در اولین جلسه اعضای هیئت امنای ستاد دیه استان کردستان که با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برگزار شد، اظهار داشت: در سال ۹۷ ستاد دیه استان با کمک خیرین و مردم نیک‌اندیش کردستانی توانست ۲۰۱ زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگرداند.

وی افزود: از این تعداد زندانی آزاد شده ۱۹۰ نفر مرد و ۱۱ نفر را زن بودند که این افراد به دلیل جرایم غیرعمد همچون بدهکاری مالی، حوادث کارگاهی، تصادف، مهریه، نفقه و با مجموع بدهکاری بیش از ۱۶۶ میلیارد ریال در زندان به سر می‌بردند.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان ادامه داد: این مبلغ از طریق کمک‌های بلاعوض ستاد دیه کشور و استان، وام بانک‌های عامل، صندوق خسارت‌های بیمه بدنی، گذشت شکات و کمیته امداد امام خمینی (ره) در حق شکات پرداخت و به این ترتیب موجبات آزادی این تعداد مددجوی جرایم غیرعمد از زندان فراهم شد.

ابراهیمی از اعطای بیش از ۲۶ میلیارد ریال کمک بلاعوض از سوی ستاد دیه به زندانیان جرایم غیرعمد در استان خبر داد و در این خصوص یادآور شد: از این مبلغ کمک بلاعوض، ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از سوی ستاد دیه کشور و بیش از ۱۰ میلیارد ریال نیز از سوی ستاد دیه استان به زندانیان جرایم غیرعمد واجد شرایط اعطا که منجر به آزادی آنان شد.

وی همچنین از آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد در استان از طریق وام بانک‌های عامل خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۷ بانک‌های عامل با اعطای بیش از ۲۸ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد توانستند سهم بسزایی در کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان داشته باشند.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان گذشت شکات زندانیان جرایم غیرعمد استان از بیش از ۷۷ میلیارد ریال از حق خود در سال ۹۷ را قابل تمجید و تأمل دانست و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رؤسا و مددکاران زندان‌ها و نشست‌های متعددی که با شاکیان زندانیان جرایم غیرعمد در استان صورت گرفت، خوشبختانه شکات با صرف نظر کردن از مقداری از حق خود توانستند ستاد دیه را در این کار خداپسندانه یعنی کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یاری دهند.

ابراهیمی در پایان سخنان خود با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر ۳۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های سطح استان تحمل حبس می‌کنند، اظهار داشت: ستاد دیه در سال ۹۸ نیز تمام تلاش خود را در جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به کار خواهد گرفت و امیدواریم مردم نیک‌اندیش و خیرخواه کردستانی همچون گذشته با حضور سبز خود موجبات دلگرمی این ستاد مردمی را فراهم کنند.