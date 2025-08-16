عبدالحمید شیخی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: امسال نیز همزمان با دهه آخر ماه صفر، موکب «امام رضایی های جوانان رضوی شهرستان گناوه» همانند سال‌های گذشته در پنج روز پایانی این ماه در مشهد مقدس همراه با چند موکب شهرستان در مشهد مقدس بر پا می‌شود و به زائران امام رضا (ع) خدمات ارائه خواهد داد.

دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه افزود: این موکب چندین سال است که به همت شبکه جوانان رضوی آستان قدس رضوی و در راستای همکاری پنج استان فارس، هرمزگان، بوشهر، تهران و خراسان رضوی و با حضور خادمان و حمایت‌های مردم و خیرین شهرستان در ایام سوگواری دهه آخر صفر در مشهد مقدس برپا می‌شود.

وی بیان کرد: امسال نیز با برنامه ریزی های انجام شده و طبق روال سال‌های گذشته این موکب در میدان بسیج (فداییان اسلام) شهر مشهد مقدس فعالیت خواهد کرد.

شیخی یادآور شد: محل اسکان زائران در این موکب در خیایان فداییان اسلام، فداییان اسلام دو و همراه با پذیرایی است.

دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: همه خدمات ارائه شده در این موکب رایگان و به صورت شبانه روزی است و زائران امام رضا (ع) در این ایام از شهرستان گناوه، استان بوشهر و سایر نقاط کشور از این خدمات بهره مند می‌شوند.

وی گفت: موکب «امام رضایی های جوانان رضوی شهرستان گناوه» آماده دریافت و توزیع نذورات و کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم و خیرین شهرستان در این ایام است تا در روزهای برپایی موکب بین زائران در مشهد مقدس مورد استفاده قرار گیرد.