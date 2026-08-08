به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور، به مناسبت ۱۷ مرداد در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام مومنی به این شرح است:

«روز خبرنگار» یادآور همت والا، مسئولیت‌شناسی و مجاهدت بی‌وقفه فعالان عرصه روشنگری در جامعه است. در دنیای پیچیده امروز با وجود تهدیدات متنوع و ترکیب‌شده با قدرت نرم، رسانه می‌تواند امنیت‌ساز باشد؛ بطوریکه بهره‌گیری به‌جا و شایسته از این ظرفیت، سدی در مقابل آماج سهمگین اخبار تحریف‌شده، دروغ‌رسانی‌ها و شایعات بنا می‌کند.

کارنامه پرافتخار رسانه‌های کشور گواهی می‌دهد که اهالی شجاع و متعهد رسانه همواره در حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر، وفادارانه در کنار ملت بزرگ ایران و صیانت از آرامش روانی جامعه ایستاده‌اند. نقش‌آفرینی راهبردی و هوشمندانه خبرنگاران در برهه‌های مختلف به‌ویژه تبیین مقاومت ملی و میدان‌داری صحنه نبرد در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، مانعی مستحکم در برابر جنگ روانی دشمن، تحریف واقعیات و تضعیف سرمایه اجتماعی ایجاد کرد.

بی‌تردید، تلاش حرفه‌ای اهالی رسانه در انعکاس منصفانه مطالبات مردم، تبیین دقیق خدمات و تقویت پیوند میان جامعه و خادمان ملت در دولت وفاق ملی، ارتقاءدهنده انسجام ملی و اقتدار کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران حوزه وزارت کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامت و سربلندی همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسالت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور