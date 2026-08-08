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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

مومنی: رسانه می‌تواند امنیت‌ساز باشد

مومنی: رسانه می‌تواند امنیت‌ساز باشد

وزیر کشور در پیامی با تبریک روز خبرنگار گفت: در دنیای پیچیده امروز با وجود تهدیدات متنوع و ترکیب‌شده با قدرت نرم، رسانه می‌تواند امنیت‌ساز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور، به مناسبت ۱۷ مرداد در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام مومنی به این شرح است:

«روز خبرنگار» یادآور همت والا، مسئولیت‌شناسی و مجاهدت بی‌وقفه فعالان عرصه روشنگری در جامعه است. در دنیای پیچیده امروز با وجود تهدیدات متنوع و ترکیب‌شده با قدرت نرم، رسانه می‌تواند امنیت‌ساز باشد؛ بطوریکه بهره‌گیری به‌جا و شایسته از این ظرفیت، سدی در مقابل آماج سهمگین اخبار تحریف‌شده، دروغ‌رسانی‌ها و شایعات بنا می‌کند.

کارنامه پرافتخار رسانه‌های کشور گواهی می‌دهد که اهالی شجاع و متعهد رسانه همواره در حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر، وفادارانه در کنار ملت بزرگ ایران و صیانت از آرامش روانی جامعه ایستاده‌اند. نقش‌آفرینی راهبردی و هوشمندانه خبرنگاران در برهه‌های مختلف به‌ویژه تبیین مقاومت ملی و میدان‌داری صحنه نبرد در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، مانعی مستحکم در برابر جنگ روانی دشمن، تحریف واقعیات و تضعیف سرمایه اجتماعی ایجاد کرد.

بی‌تردید، تلاش حرفه‌ای اهالی رسانه در انعکاس منصفانه مطالبات مردم، تبیین دقیق خدمات و تقویت پیوند میان جامعه و خادمان ملت در دولت وفاق ملی، ارتقاءدهنده انسجام ملی و اقتدار کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران حوزه وزارت کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامت و سربلندی همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسالت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور

کد مطلب 6911312
رامین عبداله شاهی

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