به گزارش خبرنگار مهر، رسول عسگریانی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار مسئولان باید به دنبال روایتگری از موفقیت‌ها و اصلاح مشکلات باشند و خبرنگاران در خط مقدم جنگ آگاهی و روشنگری در برابر جریان‌های فریبنده قرار دارند و باید پاسبان حقیقت باشند.

وی افزود: از همه اصحاب رسانه که طی حدود ۹ ماه گذشته در مسیر خدمت به مردم اردستان همراه آموزش و پرورش بودند، قدردانی می‌کنم. در این مدت، رسانه‌ها برخی نکات را به ما گوشزد و برخی مسائل را برجسته کردند که نیازمند توجه بود و این همراهی برای ما قابل تقدیر است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: حدود چهار هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز و ۵۸۰ فرهنگی در شهرستان اردستان داریم و نزدیک به ۸۰ درصد جامعه شهرستان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند؛ بنابراین طبیعی است که با فرصت‌ها، نیازها و چالش‌های متعددی مواجه باشیم.

عسگریانی تصریح کرد: در آموزش و پرورش خطا و چالش وجود دارد که بخشی از آن به دلیل تغییر دستورالعمل‌هایی است که به ما ابلاغ می‌شود و برخی موارد نیز خارج از اختیار شهرستان است. با این حال، بخشی از تصمیمات در اداره و با انجام کار کارشناسی و همچنین در شورای آموزش و پرورش بررسی می‌شود.

وی بیان کرد: انتظار داریم اگر رسانه‌ها در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش ضعف یا اشکالی مشاهده می‌کنند، آن را به ما منتقل کنند. اصحاب رسانه می‌توانند از طریق پیامک، گروه‌ها یا راه‌های ارتباطی مختلف مسائل را مطرح کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان پاسخگو باشیم.

مدیر آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: ما روایت و توضیح تصمیمات آموزش و پرورش را وظیفه خود می‌دانیم و رسانه‌ها نیز رابط ما با مردم هستند. ممکن است گاهی به دلیل حجم کار، پاسخگویی به یک یا دو مورد با تأخیر انجام شود و در چنین شرایطی رسانه‌ها می‌توانند موضوع را با ما در میان بگذارند تا توضیحات لازم ارائه شود.

عسگریانی اضافه کرد: درخواست ما از رسانه‌ها این است که اگر پیام یا ادعایی درباره آموزش و پرورش دریافت می‌کنند، پیش از انتشار با ما در میان بگذارند تا پاسخ و توضیحات لازم ارائه شود؛ چراکه ممکن است با ارائه توضیح، موضوع برای فرد مطرح‌کننده نیز روشن شود و از ایجاد نگرانی و تنش در جامعه جلوگیری شود.

وی یادآور شد: آموزش دو بال پرواز یک ملت است که یک بال آن آموزش و بال دیگر رسانه است و امیدواریم با همکاری و همراهی یکدیگر بتوانیم مسیر پیشرفت آموزش و پرورش شهرستان اردستان را به جایگاه شایسته آن برسانیم.

مدیر آموزش و پرورش اردستان گفت: در حال حاضر حدود ۵۹ واحد آموزشی در شهرستان داریم و تمامی این واحدها قابلیت استفاده دارند و امسال نیز هیچ مدرسه‌ای تعطیل نشده است؛ حتی مدارسی که تعداد دانش‌آموزان بسیار کمی دارند، فعال هستند.

عسگریانی ادامه داد: برخی مدارس شهرستان سن بالایی دارند اما همچنان قابلیت استفاده دارند. به عنوان نمونه، مدرسه ابن‌سینا حدود ۷۰ سال قدمت دارد اما با انجام بهسازی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی مدارس نیز در فهرست مدارس نیازمند تخریب و نوسازی قرار دارند و در صورت تأمین اعتبار می‌توان نسبت به بازسازی آنها اقدام کرد.

وی در خصوص اسکان فرهنگیان در مرکز رفاهی فرهنگیان بیان کرد: مجموعه‌ای با هفت اتاق برای اسکان آماده شده و با تجهیز آن، از جمله تأمین فرش و یخچال، امکان استفاده فراهم شده است. این مجموعه به صورت اتاق‌هایی با سرویس‌های بهداشتی عمومی است و در صورت مراجعه فرهنگیان یا مسافران عبوری، امکان هماهنگی برای اسکان آنها وجود دارد.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: در موضوع انتخاب و انتصاب مدیران نیز فرآیند قانونی در حال انجام است و فردا آزمون انتخاب و انتصاب مدیران برگزار می‌شود. ۵۵ نفر در شهرستان برای این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که شهرستان نزدیک به ۶۰ واحد آموزشی دارد.

عسگریانی تصریح کرد: طبق قانون و بخشنامه‌های مربوط، کمیته انتخاب و انتصاب مدیران دارای ساختار مشخص است و در صورت نیاز می‌توان نسبت به جابه‌جایی مدیران اقدام کرد. اگر مدیری نتواند عملکرد و همکاری مورد انتظار را داشته باشد، برای ایجاد تحول و پیشرفت در واحد آموزشی می‌توان از ظرفیت جابه‌جایی استفاده کرد و حتی جابه‌جایی مدیری که سال‌ها در یک مدرسه فعالیت کرده، منع قانونی ندارد.

وی بیان کرد: آزمون انتخاب و انتصاب مدیران شهرستان فردا در مدرسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و امیدواریم این فرآیند به ارتقای کیفیت مدیریت مدارس و پیشبرد اهداف آموزشی شهرستان کمک کند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: امسال امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم با حضور ۴۶۸ نفر برگزار شد و این آزمون‌ها با حداکثر صحت و سلامت انجام گرفت. همچنین دو روز آزمون تخصصی نیز برای دانش‌آموزانی که به دلیل شرایطی نتوانسته بودند در زمان مقرر در آزمون شرکت کنند، برگزار می‌شود.

عسگریانی اضافه کرد: در تصحیح استانی امتحانات نهایی نیز عملکرد همکاران فرهنگی شهرستان قابل توجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در پایه دوازدهم رتبه هشتم استان و در پایه یازدهم رتبه ششم استان را کسب کرده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد همکاران فرهنگی در بخش‌های مختلف پای کار هستند و برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش تلاش می‌کنند.

وی یادآور شد: برخی پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی شهرستان نیازمند حمایت هستند. طرح «بساز مدرسه» در سامانه مربوط ثبت شده و از اصحاب رسانه و مردم درخواست داریم در این طرح مشارکت کنند. مبلغ مشارکت اعلام‌شده برای هر نفر ۲۵ هزار تومان است که برای پروژه‌های همان شهر هزینه خواهد شد.