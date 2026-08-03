طرح شوم رژیم صهیونیستی برای گسترش جنایات غزه به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کابینه سیاسی این رژیم چراغ سبز لازم را برای تغییر راهبرد ارتش رژیم از «دفاع» به «حمله گسترده» در سراسر کرانه باختری صادر کرده است.
در همین راستا، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس، با ادبیاتی تهدیدآمیز ضمن اشاره به نابودی کامل محلههای الشجاعیه و جبالیا در غزه، مدعی شد که در صورت تداوم مقاومت، مشابه همان سرنوشت در انتظار مناطق کرانه باختری خواهد بود.
این تهدیدها همزمان با تشدید حملات شهرکنشینان مسلح و حمایت ارتش از آنها، بهویژه پس از واقعه روستای «تِل» در نزدیکی نابلس، شدت یافته است. رژیم اشغالگر با سواستفاده از این درگیریها، به بازداشتهای گسترده، تخریب خانهها و شتاببخشی به توسعه شهرکهای غیرقانونی اقدام کرده است. نهادهای بینالمللی از جمله «دیدهبان حقوق بشر» ضمن هشدار درباره این رویکرد، آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و تکرار فاجعه آوارگی اجباری دانستهاند.
همچنین گزارشهای حقوق بشری تأکید میکنند که حملات شهرکنشینان و شهرکسازیها به بالاترین سطح خود رسیده و نظامیان صهیونیست در بیشتر این جنایات، بازوی اجرایی شهرکنشینان هستند.
با این اوصاف، به نظر میرسد کرانه باختری به دلیل این سیاستهای متجاوزانه و بیپروا، در آستانه دور جدیدی از تنشها و انفجار اوضاع قرار گرفته است.
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