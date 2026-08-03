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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۷

تداوم هتک‌حرمت مقدسات مسیحی در قدس توسط شهرک‌نشینان صهیونیست

تداوم هتک‌حرمت مقدسات مسیحی در قدس توسط شهرک‌نشینان صهیونیست

موج جدید حملات شهرک نشینان صهیونیست به اماکن مقدس در قدس اشغالی، با یورش به کلیسای ارامنه و رفتارهای توهین‌آمیز علیه این مکان مذهبی، خشم محافل فلسطینی را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، منابع رسمی فلسطینی اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست روز یکشنبه با تجمع مقابل کلیسای ارامنه در بخش قدیمی شهر قدس، ضمن سنگ‌پرانی، رفتارهای موهن و تعرض‌آمیزی را نسبت به ورودی این مکان مقدس مرتکب شدند.

استانداری قدس با انتشار تصاویر این اقدام نژادپرستانه، تأکید کرد که این دست‌اندازی‌ها به بخشی از رویکرد ثابت افراط‌گرایان علیه اماکن مسیحی تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای کمیته عالی ریاست‌ تشکیلات خودگردان فلسطین در امور کلیساها، تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۴۵ مورد تعرض توسط نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست علیه شهروندان مسیحی و مقدسات آن‌ها ثبت شده است.

در خبری مرتبط، استانداری قدس همچنین از حمله خشونت‌بار گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به یک راننده اتوبوس فلسطینی در این شهر خبر داد که به جراحت شدید و انتقال وی به مراکز درمانی منجر شد.

این قبیل حوادث نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و رفتارهای غیرانسانی اشغالگران علیه فلسطینیان در مناطق مختلف است.

از اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با تشدید جنایات صهیونیست‌ها در غزه، میزان تعرضات نظامیان و شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس به شدت افزایش یافته که طبق داده‌های فلسطینی، به شهادت و زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت شمار گسترده‌ از مردم بی‌گناه منجر شده است.

کد مطلب 6906844

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