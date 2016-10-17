آیین محرم به روایت «بوشهر در سوگ»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خسروی تهیه کننده و کارگردان مستند «بوشهر در سوگ» درباره این مستند توضیح داد: این اثر درباره عزاداری مردم بوشهر است و فلسفه عزاداری را توسط چند تن از قدیمی های هیات بررسی می کند. عزاداری در بوشهر از دهه اول محرم آغاز می شود و تا پایان صفر ادامه پیدا می کند و رسم های مختلف با فلسفه خاص خود را دارد.

وی افزود: خود من بوشهری نیستم و اهل شهرکردم اما وقتی در ماه محرم با فرهنگ غنی و خاص بوشهر مواجه شدم به این نتیجه رسیدم که حیف است در قالب یک مستند به این گنجینه غنی پرداخته نشود.

این مستندساز یادآور شد: عزاداری بوشهر با پایان دهه محرم به پایان نمی رسد و تا اربعین هر شب جمعه عزاداری ادامه پیدا می کند. در هفته آخری که به اربعین ختم می شود نیز هر شب برنامه برگزار می شود.

خسروی ادامه داد: در این مستند ابتدا شهر بوشهر را معرفی می کنیم و سپس به رسوم محرم می پردازیم که بعد از عید غدیر با سنت سیاه پوشی آغاز می شود. در ادامه «ذکر و پامنبری» آیینی است که هر روز پیش از مراسم برگزار می شود تا همه خبردار شوند که روضه آغاز شده است و نوعی سینه زنی است که غیر از جنوب کشور جایی مشابه آن را ندیده ام.

وی تأکید کرد: از شب ششم تا دهم محرم نیز هر روز «سنج و دمام زنی» پیش از عزاداری صورت می گیرد و سپس سینه زنی بوشهری آغاز می شود که روال خاص خود را دارد. سینه زنی شامل بخش های مختلفی از جمله پیشخوانی، نوحه خوانی و واحدخوانی است که با همراهی مداح و مردم انجام می شود. آخرین بخش از مراسم نیز ایامظلوم نام دارد که در آن مردم سینه زنی را از مسجد و حسینیه به خیابان ها می برند.

کارگردان «بوشهر در سوگ» افزود: شمع زنی، صبحدم خوانی و طفل صغیری از جمله دیگر مراسم هایی هست که در دهه محرم برگزار می شود. تعزیه طایفه بنی اسد در شب سوم امام حسین (ع) برگزار می شود و شب های جمعه نیز تا پایان صفر سینه زنی برپا است.

خسروی در پایان گفت: در مراسم ۲۸ صفر نیز نوحه خیلی خاصی اجرا می شود که در آن تابوت نمادین پیامبر (ص) را می سازند و آن را به صورت نمادین تشییع می کنند و ما طی دو سالی که صرف ساخت این اثر کردیم، کوشیدیم تصاویری از تمام این سنتها در مستند داشته باشیم.

«بوشهر در سوگ» دوشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و سه شنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵ بازپخش می شود.