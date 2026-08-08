  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

ذوالقدر: آمریکا تا رفتارش را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد

ذوالقدر: آمریکا تا رفتارش را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار تاکید کرد: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه ۱۷ مرداد در پیامی با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران شجاع و سربازان عرصه خبر، آگاهی و اطلاع‌رسانی با اشاره به آخرین وضعیت کشور و منطقه اعلام کرد: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

تصحیح رفتار یعنی:

۱ - ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهنی نکند.

۲ - به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد.

۳ - محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند.

۴ - خسارت های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی کم و کاست بپردازد.

۵ - تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد.

۶ - دارایی های مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بی قید و شرط آزاد کند.

وی یادآور شد: این ها مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در یکصدو شصت روز حضور بی امان در میدان و خیابان آن را فریاد زده اند.

دبیرشورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.

کد مطلب 6911400
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه