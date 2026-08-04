به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی مدعی شد: ما در حال مذاکره با ایران برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز هستیم. پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است و امیدی برای دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.

او افزود: مذاکرات بین عمان و ایران در حال انجام است و پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس مقامات کشورش همچنین گفت: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.



روبیو به خبرنگاران در وزارت امور خارجه گفت: در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم. ما امیدواریم که این اتفاق خیلی زود رخ دهد.

او در بخش دیگری از سخنانش در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: برگزاری انتخابات در ونزوئلا زمان می‌برد و ما در حال حاضر بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم ونزوئلا و تضمین یک گذار دموکراتیک موفق تمرکز داریم.