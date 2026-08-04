  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

ادعای روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده است

ادعای روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده است

وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی مدعی شد: ما در حال مذاکره با ایران برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز هستیم. پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است و امیدی برای دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.

او افزود: مذاکرات بین عمان و ایران در حال انجام است و پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس مقامات کشورش همچنین گفت: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

روبیو به خبرنگاران در وزارت امور خارجه گفت: در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم. ما امیدواریم که این اتفاق خیلی زود رخ دهد.

او در بخش دیگری از سخنانش در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: برگزاری انتخابات در ونزوئلا زمان می‌برد و ما در حال حاضر بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم ونزوئلا و تضمین یک گذار دموکراتیک موفق تمرکز داریم.

کد مطلب 6908371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها