به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی مدعی شد: ما در حال مذاکره با ایران برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز هستیم. پیشرفتهایی در مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است و امیدی برای دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.
او افزود: مذاکرات بین عمان و ایران در حال انجام است و پیشرفتهایی داشتهایم.
وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس مقامات کشورش همچنین گفت: ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.
روبیو به خبرنگاران در وزارت امور خارجه گفت: در این مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شده است، اما هنوز به قطعیت نرسیدهایم. ما امیدواریم که این اتفاق خیلی زود رخ دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش در اظهاراتی مداخلهجویانه گفت: برگزاری انتخابات در ونزوئلا زمان میبرد و ما در حال حاضر بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم ونزوئلا و تضمین یک گذار دموکراتیک موفق تمرکز داریم.
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