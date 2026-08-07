به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پولیتیکو،‌ جمهوری‌خواهان در آمریکا به‌طور فزاینده‌ای نگران هستند که مبادا ادامه جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین، به یک چالش جدی برای آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر سال جاری تبدیل شود.

در ادامه گزارش پولیتیکو آمده است که قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالای ۴ دلار در هر گالن باقی مانده است؛ رقمی که حدود ۱ دلار بیشتر از پیش از آغاز جنگ است.

این گزارش می افزاید: جمهوری‌خواهان آمریکایی نگران این موضوع هستند که احتمال دارد افزایش قیمت سوخت در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان آمریکایی است، به زیان آنها تمام شود.

به نوشته پولیتیکو، شماری از اعضای کنگره و فعالان انتخاباتی جمهوری‌خواه بر این باورند که در آغاز جنگ، هماهنگی میان دولت و نمایندگان جمهوری‌خواه بیشتر بود، اما این روند کاهش یافته و برخی‌ها جلسات توجیهی اخیر را فاقد اطلاعات کافی و دور از واقعیت‌های میدانی توصیف کرده‌اند.

بر اساس گزارش این نشریه آمریکایی و با توجه به این شرایط، بسیاری از جمهوری‌خواهان در آمریکا اکنون خواستار پایان سریع جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هستند تا فشار بر بازار انرژی کاهش یابد و قیمت بنزین پیش از انتخابات پایین بیاید.