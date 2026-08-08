به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و نظارت مستمر بر فرآورده‌های خام دامی، اکیپ‌های بازرسی اداره دامپزشکی شهرستان قم در جریان یک عملیات شبانه، محموله‌ای حاوی یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم اسکلت مرغ فاقد شرایط بهداشتی را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: این محموله که فاقد شرایط لازم برای مصرف و عرضه بهداشتی بود، در حال حمل به مقصد یکی از کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی شد.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم با تقدیر از همکاری قرارگاه بسیج سازندگی در اجرای این عملیات، گفت: حضور و همکاری نیروهای قرارگاه بسیج سازندگی در کنار کارشناسان دامپزشکی، نقش مؤثری در ارتقای نظارت بر سلامت مواد غذایی و صیانت از بهداشت عمومی دارد.

حسینی تأکید کرد: نیروهای خدوم بسیج سازندگی علاوه بر فعالیت در عرصه‌های عمرانی و سازندگی، در حوزه تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه نیز حضوری فعال و مسئولانه دارند و در کنار مجموعه دامپزشکی برای پیشگیری از عرضه فرآورده‌های غیربهداشتی تلاش می‌کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره کل دامپزشکی استان قم اطلاع دهند.