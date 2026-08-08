عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی در مناطق حساس مازندران اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری عوامل انتظامی، در روزهای اخیر چندین عملیات مشترک را برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی انجام دادند.

وی افزود: در شهرستان ساری و در محدوده شن‌چاله، مأموران پناهگاه حیات وحش سمسکنده حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق را از یک متخلف کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در محدوده سد شهید رجایی نیز محیط‌بانان حوزه هولار دو رشته دام صیادی و چهار قطعه ماهی کشف کردند که ادوات و آبزیان ضبط‌شده معدوم شدند.

زارع همچنین از کشف یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق در جریان عملیات مشترک محیط‌بانان با مأموران پاسگاه انتظامی در محدوده هولار خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان آمل گفت: در منطقه کوهستانی نمار، پس از انجام تحقیقات تکمیلی از یک شکارچی دستگیرشده، وی به شکار یک رأس دیگر از بز وحشی اعتراف کرد و در ادامه دو رأس لاشه بز وحشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در منطقه دابودشت آمل نیز مأموران در جریان گشت مشترک با کلانتری منطقه، دو قبضه سلاح شکاری دولول مجاز را ضبط و دو متخلف را دستگیر کردند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران بیان کرد: در گشت شبانه در محدوده رودخانه حفاظت‌شده هراز-تکاور در بخش لاریجان، چهار رشته تور سالیک، یک دستگاه قلاب لانسر و دو قطعه ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز کشف شد و پنج صیاد متخلف نیز دستگیر شدند.

زارع در ادامه به اقدامات حفاظتی در شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: در محدوده منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی شمالی و منطقه کجور، مأموران یگان حفاظت، ادوات صید پرندگان را کشف کردند و با هماهنگی مقام قضایی، ۹ قطعه پرنده صیدشده پس از عملیات نجات و آماده‌سازی، در طبیعت رهاسازی شدند.

وی درباره عملیات‌های انجام‌شده در بابل و کیاسر نیز اظهار کرد: در منطقه جنگلی بندپی بابل، یک قبضه سلاح تک‌لول مجاز به همراه دو عدد فشنگ چهارپاره کشف و ضبط شد.

زارع ادامه داد: در پارک ملی کیاسر نیز محیط‌بانان در جریان گشت و کنترل در منطقه آزاد، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول مجاز را از یک شکارچی غیرمجاز کشف کردند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان زیست‌محیطی گفت: حضور مستمر نیروهای یگان در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان موجب افزایش اشراف و شناسایی تخلفات شده است و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز، قاچاق چوب و تخریب زیستگاه‌های طبیعی برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.