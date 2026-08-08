به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مصطفوی شنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران شهرستان‌های رزن و درگزین به مناسبت هفته خبرنگار با تبیین نقش راهبردی رسانه‌ها در جامعه اظهار کرد: خبرنگاران باید ضمن اهتمام جدی به امر مطالبه‌گری و نقد منصفانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیش از انتشار اخبار و گزارش‌ها، موضوعات را از مسئولان و متولیان مربوطه پیگیری کنند تا اطلاع‌رسانی بر پایه اطلاعات دقیق، متقن و مستند صورت پذیرد.

وی افزود: خبرنگاران باید در جریان دقیق وقایع دستگاه‌های اجرایی قرار داشته و ارتباط مستمر و دو سویه‌ای با مدیران و مسئولان برقرار کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به سازوکار صحیح مطالبه‌گری تصریح کرد: چنانچه خبرنگار موضوعی را مطرح می‌کند، مقتضی است ابتدا از مسئول مربوطه پیرامون آن مسئله استعلام نموده و توضیحات دستگاه اجرایی را استماع کند و در صورتی که پاسخ ارائه‌شده قانع‌کننده نباشد، موضوع می‌تواند در رسانه منعکس شده و از مسیرهای قانونی و نظارتی پیگیری شود.

مصطفوی نقد عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: ممکن است مدیر یا دستگاهی در انجام وظایف محوله دچار کوتاهی شده باشد که این امر باید مورد نقد قرار گیرد، اما برای اثربخشی این نقد، رعایت اصول حرفه‌ای و استناد به اطلاعات دقیق ضرورت دارد.

وی ادامه داد: ممکن است خبرنگار از دریچه نگاه خود موضوعی را مشاهده کند، اما از محدودیت‌ها، پیچیدگی‌های اداری و فرآیندهای حاکم بر آن دستگاه بی‌اطلاع باشد، در نتیجه تعامل نزدیک رسانه با بدنه اجرایی می‌تواند به واقع‌گرایی اخبار و اثربخشی مطالبات کمک شایانی کند و مطالبه‌گری زمانی در تراز انقلاب اسلامی و اثربخش خواهد بود که خبرنگار از اصل موضوع و پاسخ‌های مستدل دستگاه مربوطه آگاهی کامل داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه رسیدگی به گزارش‌های مردمی بیان کرد: در مواجهه با مشکلات مطروحه از سوی شهروندان، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می‌شود و در صورت لزوم، شخصاً برای بررسی میدانی به اداره مورد نظر مراجعه خواهم کرد، در برخی موارد نیز مستندات لازم از جمله تصاویر و گزارش‌های تصویری به منظور تکمیل فرآیند پیگیری جمع‌آوری شده و موضوع تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: خبرنگاران باید با برقراری ارتباط مستمر با ادارات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر دستگاه را شناسایی کنند چراکه ممکن است منتقدی از یک اداره گلایه داشته باشد، اما اطلاع از مشکلاتی نظیر کمبود منابع، نیروی انسانی یا مسائل اعتباری می‌تواند تصویر دقیق‌تر و منصفانه‌تری از واقعیت به افکار عمومی ارائه دهد اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن تخلف یا کوتاهی‌های احتمالی نیست و در صورت عدم رعایت قانون یا کم‌کاری مدیران، موضوع باید با جدیت مطرح و پیگیری شود.

مصطفوی با تاکید بر اینکه هدف همه ارکان، خدمت به مردم منطقه است، تصریح کرد: اختلاف‌نظر میان مسئولان و رسانه‌ها نباید مانع از تحقق هدف اصلی یعنی کمک به مردم شود.

وی افزود: مردم منطقه رزن و درگزین شایسته خدمت مضاعف هستند و باید تلاش کنیم با کاهش مشکلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایط بهتری برای آحاد مردم، به‌ویژه قشر جوان فراهم گردد.

نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت عظیم جوانان در این دو شهرستان، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای آینده نسل جوان تاکید کرد.

مصطفوی در پایان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها برای حل مشکلات شهرستان خاطرنشان کرد: مسائل نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر، با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولان استانی، ملی و رسانه‌ها دنبال خواهد شد، اگرچه همه مشکلات به دست یک نفر قابل حل نیست، اما هر مسئله‌ای که در حوزه اختیار باشد باید پیگیری شود و برای موضوعات نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها نیز مسیر قانونی دنبال خواهد شد.