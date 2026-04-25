۲ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان غیرمجاز در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات موفقیتآمیز یگان در برخورد با تخلف افزود: در این عملیات که با همکاری مأموران کلانتری ۱۲ آمل انجام شد، یک شکارچی غیرمجاز دستگیر و از وی یک قبضه سلاح شکاری تکلول قاچاق به همراه ۱۰ تیر فشنگ، دو قطعه کبک زنده، ۱۵ عدد تخم کبک و تجهیزات ماهیگیری کشف شد.
زارع همچنین در خصوص یک عملیات دیگر در روز سهشنبه اول اردیبهشتماه در منطقه جنگلی بلیران بخش دشتسر توضیح داد و گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در این عملیات موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز دیگر شدند و از وی یک قبضه سلاح شکاری دولول قاچاق و ۱۰ تیر فشنگ کشف و ضبط شد.
وی در ادامه به پایش رودخانههای غرب استان در فصل تخمریزی ماهیان اشاره کرد و گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر با بازرسی از مصب رودخانههای این شهرستان، بیش از ۱۰ قطعه تجهیزات صید غیرمجاز ماهی را کشف و از چرخه صید خارج کردند.
رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از اقدامات انجامشده در شهرستان ساری خبر داد و اظهار کرد: در یک عملیات دیگر، مأموران محیطبانی هولار شهرستان ساری در گشت و کنترل با قایق موتوری در دریاچه سد شهید رجایی، دو رشته دام ماهیگیری را کشف و چندین پناهگاه غیرمجاز صیادان را شناسایی و تخریب کردند.
زارع در پایان تأکید کرد: تمامی متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و پایش دقیق و گسترده زیستگاههای حساس استان با جدیت ادامه خواهد داشت.
