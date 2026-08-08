دستگیری ۳ سارق در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در سطح شهرستان دورود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های دقیق پلیسی، سرنخ‌هایی از عاملان سرقت به دست آوردند و پس از شناسایی هویت سه متهم، موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

شناسایی و دستگیری سه متهم

فرمانده انتظامی شهرستان دورود ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، به مخفیگاه متهمان اعزام شدند و هر سه نفر را در یک عملیات دستگیر کردند.

نوریان خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در جریان تحقیقات پلیسی، به ارتکاب سرقت یک دستگاه موتورسیکلت و ۱۵ فقره کابل برق اعتراف کردند.

وی با اشاره به ادامه بررسی‌های پلیس برای تکمیل پرونده افزود: اموال مسروقه نیز در جریان تحقیقات و اقدامات مأموران کشف و پس از انجام مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و استرداد آنها به مالکان انجام خواهد شد.

تأکید پلیس بر رعایت نکات پیشگیرانه

فرمانده انتظامی دورود با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت، از مردم خواست نکات ایمنی را جدی بگیرند و از ایجاد فرصت برای سارقان خودداری کنند.

نوریان به‌طور ویژه از شهروندان خواست از رها کردن یا روشن گذاشتن وسایل نقلیه، به‌ویژه موتورسیکلت‌ها در معابر عمومی و مکان‌های ناامن خودداری کرده و از تجهیزات ایمنی و قفل‌های مناسب استفاده کنند.

وی تصریح کرد: رعایت اصول ساده پیشگیری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فرصت وقوع سرقت داشته باشد و همکاری مردم با پلیس نیز زمینه شناسایی سریع‌تر و برخورد قانونی با مجرمان را فراهم می‌کند.