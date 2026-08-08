کشف اموال مسروقه در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ارکیان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ازنا در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف شناسایی و برخورد با سارقان و عوامل ناامنکننده، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمندی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در جریان این اقدامات و پس از انجام تحقیقات و پیگیریهای انتظامی، هویت سه متهم که در ارتکاب جرایم سرقت نقش داشتند، شناسایی شد و مأموران با هماهنگی مقام قضایی، نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.
اعتراف به ۶ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ادامه داد: متهمان پس از دستگیری و در جریان تحقیقات پلیسی، به ارتکاب شش فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.
ارکیان بیان کرد: خودرو، موتورسیکلت، احشام، اموال و تجهیزات مربوط به مشاعات ساختمانی، موتور کولر و کابلهای برق از جمله اموالی بودند که در سرقتهای انجامشده توسط این افراد مورد دستبرد قرار گرفته بودند.
وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی در ادامه تحقیقات و اقدامات عملیاتی، موفق شدند بخشی از اموال مسروقه را شناسایی و کشف کنند و پس از طی مراحل قانونی، اموال مکشوفه به مالباختگان بازگردانده شد.
برخورد با سارقان در دستور کار پلیس
فرمانده انتظامی شهرستان ازنا با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت و افزایش امنیت عمومی تصریح کرد: شناسایی و برخورد با سارقان و مجرمان یکی از اولویتهای انتظامی شهرستان است و پلیس با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد قانونی با مجرمان انجام میدهد.
ارکیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی و توجه به اصول پیشگیری از سرقت، از نگهداری اموال در محلهای ناامن خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان به پلیس اطلاع دهند.
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