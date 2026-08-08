سرمایه اجتماعی کشور مرهون مجاهدت اصحاب فرهنگ و رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم شامگاه شنبه در آیین گرامی‌داشت روز خبرنگار، ضمن تبریک این مناسبت به خبرنگاران، اصحاب فرهنگ و هنر، صاحبان اندیشه و فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان فرهنگی لرستان با وجود محدودیت امکانات و دشواری‌های موجود، همواره با احساس مسئولیت در میدان خدمت حضور داشته‌اند و در روایت امید، تبیین دستاوردها، انعکاس مسائل و بیان مطالبات مردم از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در پیشرفت و انسجام جامعه افزود: سرمایه بزرگ ایران اسلامی تنها در سازه‌ها، پروژه‌ها و شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از قدرت و ظرفیت کشور در سرمایه اجتماعی، آگاهی عمومی، اعتماد مردم و همبستگی ملی متجلی است و بخش قابل توجهی از این سرمایه، حاصل مجاهدت مستمر و گاه خاموش خبرنگاران، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه است.

قلم؛ حافظه بیدار و وجدان آگاه جامعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه قلم صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات نیست، عنوان کرد: قلم، حافظه بیدار یک ملت و وجدان آگاه یک جامعه است و جامعه‌ای که در آن اندیشه، پرسشگری و حقیقت‌جویی مجال بروز داشته باشد، زمینه برای رشد آگاهی، تقویت اعتماد عمومی و شکل‌گیری امید در میان مردم فراهم خواهد شد.

محتشم با اشاره به تحولات عرصه رسانه و گسترش جنگ روایت‌ها در جهان امروز بیان کرد: در شرایطی که جنگ روایت‌ها جای بخش قابل توجهی از نبردهای کلاسیک را گرفته و افکار عمومی بیش از گذشته در معرض هجمه‌های رسانه‌ای قرار دارد، رسالت خبرنگار تنها انتقال یک خبر نیست؛ بلکه خبرنگار باید در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، از حقیقت پاسداری کند، واقعیت‌ها را برای جامعه تبیین کند و چراغ امید را در شرایط دشوار روشن نگه دارد.

وی ادامه داد: امروز رسانه‌ها در خط مقدم مواجهه با روایت‌های نادرست و عملیات روانی قرار دارند و خبرنگاران باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای، دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری، زمینه دسترسی مردم به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد را فراهم کنند.

نقش رسانه در تقویت همبستگی اجتماعی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نقش اصحاب رسانه در تحولات و بزنگاه‌های مهم کشور گفت: اگر امروز مردم ایران با وجود مشکلات و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، در مقاطع حساس تاریخی همچنان در کنار کشور و منافع ملی ایستادگی می‌کنند، بدون تردید بخشی از این همبستگی و انسجام، نتیجه روشنگری، آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌پذیری اصحاب قلم و رسانه است.

محتشم با قدردانی از عملکرد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: خبرنگاران لرستان در این مقاطع با هوشمندی، احساس مسئولیت و حضور فعال در عرصه اطلاع‌رسانی، از ظرفیت رسانه برای دفاع از آب و خاک کشور، تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، انعکاس خدمات و اقدامات انجام‌شده و تشریح واقعیت‌های میدان استفاده کردند و نقش خود را به شایستگی ایفا کردند.

وی افزود: فعالان فرهنگ و رسانه در شرایط دشوار نشان دادند که مسئولیت اجتماعی خود را جدی می‌گیرند و در کنار مردم و منافع ملی قرار دارند.

فرهنگ هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به دشواری‌های فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه تصریح کرد: تلاش‌ها، زحمات و هزینه‌هایی که فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به‌ویژه در شرایط سخت متحمل می‌شوند، بر کسی پوشیده نیست، اما باید این نگاه در جامعه و میان مدیران تقویت شود که فرهنگ هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است.

وی با انتقاد از متناسب نبودن اعتبارات فرهنگی با اهمیت و گستره این حوزه در سال‌های اخیر گفت: با وجود نقش اساسی فرهنگ در توسعه پایدار، انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی، اعتبارات این حوزه در سال‌های گذشته متناسب با نیازها و جایگاه واقعی آن نبوده است و ضروری است نگاه جدی‌تر و مسئولانه‌تری نسبت به تأمین منابع فرهنگی در استان شکل بگیرد.

محتشم یکی از مطالبات مهم جامعه فرهنگ، هنر و رسانه استان را اجرای قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به حوزه فرهنگ عنوان کرد و افزود: جامعه فرهنگ، هنر و رسانه لرستان انتظار دارد این قانون با جدیت در استان اجرایی شود و گزارش نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این اعتبارات نیز به شکل شفاف ارائه شود.

ضرورت مشارکت اصحاب فرهنگ و رسانه در سیاست‌گذاری

وی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر اصحاب فرهنگ، هنرمندان و خبرنگاران در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری فرهنگی زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب برسد که از ظرفیت و تجربه فعالان واقعی این عرصه استفاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: با محوریت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید زمینه مشارکت مؤثر اصحاب فرهنگ، هنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی استان فراهم شود تا تصمیمات اتخاذشده با نیازهای واقعی جامعه فرهنگی و رسانه‌ای همخوانی بیشتری داشته باشد.

محتشم در پایان با گرامی‌داشت یاد و خاطره خبرنگار شهید محمود صارمی و شهدای انقلاب اسلامی، از حضور خبرنگاران، فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و مسئولان در آیین گرامی‌داشت روز خبرنگار قدردانی کرد و بر تداوم حمایت از جامعه رسانه‌ای و فرهنگی استان تأکید کرد.